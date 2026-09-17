Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, η οικογένειά της συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή, θέλοντας να μάθει τι οδήγησε στην τραγική κατάληξη.

Η Ελληνίδα κληρονόμος, μέλος της γνωστής οικογένειας Λαιμού με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της στο σπίτι της στο πολυτελές Νάιτσμπριτζ του Λονδίνου στις 11 Σεπτεμβρίου του 2025, λίγες ώρες μετά το εξιτήριό της από νοσοκομείο του NHS.

Η οικογένειά της υποστηρίζει ότι η Μαρίσα δεν εξετάστηκε από γιατρό του NHS, αλλά μόνο από εκπαιδευόμενους γιατρούς, ενώ ισχυρίζεται πως παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, της επιτράπηκε να επιστρέψει σπίτι.

Η περιπέτεια υγείας και το εξιτήριο από το νοσοκομείο

Δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Μαρίσσα είχε δεχτεί τσίμπημα εντόμου και στη συνέχεια εμφάνισε συμπτώματα όπως έντονη φαγούρα, ζάλη, υψηλό πυρετό και σημάδια λοίμωξης.

Αρχικά απευθύνθηκε σε ιδιωτική κλινική στην περιοχή Harley Street του Λονδίνου, όπου είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της θεραπείας της για καρκίνο του μαστού. Εκεί οι γιατροί πραγματοποίησαν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν αντιβίωση μέσω ορού και αντιισταμινικά, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της αποφάσισαν τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο University College London Hospital (UCLH).

Σύμφωνα με την οικογένεια, μετά τις εξετάσεις στο νοσοκομείο η Μαρίσσα πήρε εξιτήριο περίπου στις 18:30 και επέστρεψε σπίτι με αντιβίωση. Η ίδια, ωστόσο, εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει. Το ίδιο βράδυ πήγε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ ξανά. Το επόμενο απόγευμα η οικιακή βοηθός της οικογένειας τη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της.

Η οικογένεια ζητά απαντήσεις έναν χρόνο μετά

Οι γονείς της, Μπέσσυ και Διαμαντής Λαιμός, μιλώντας στην Daily Mail εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την καθυστέρηση στην έρευνα και υποστήριξαν ότι ακόμη δεν έχουν λάβει επίσημη απάντηση για την αιτία θανάτου της κόρης τους. «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Είναι σπαρακτικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε η κόρη μας, ενώ είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της», ανέφερε η μητέρα της Μαρίσσας, Μπέσσυ Λαιμού. «Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι και το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Ο σύζυγός μου ελπίζει ότι άλλοι άνθρωποι σαν τη Μαρίσα μπορούν να σωθούν. Όμως εγώ έχασα το παιδί μου. Μπορώ να τη φέρω πίσω; Όχι και ακόμη περιμένουμε», πρόσθεσε.

«Θα έπρεπε να την είχαν κρατήσει εκείνο το βράδυ. Μετά από όλες αυτές τις εξετάσεις, βρισκόμαστε σήμερα, έναν χρόνο μετά, και ακόμη δεν γνωρίζουμε την αιτία του θανάτου της», τόνισε η Μπέσσυ Λαιμού.

Η αρχική διάγνωση που αναφέρθηκε στην οικογένεια έκανε λόγο για «τοξική επίδραση δηλητηρίου» από «τσίμπημα ζώου ή εντόμου». Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο αναμονής για τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ενημερώθηκαν ότι η αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού δεν μπορούσε να καθοριστεί.

Η οικογένεια αναφέρει επίσης ότι, παρά τις προσπάθειες μέσω των δικηγόρων της, δεν έχει λάβει αντίγραφο των αποτελεσμάτων, ενώ εξακολουθεί να περιμένει την ολοκλήρωση επιπλέον εξετάσεων. Η μητέρα της Μαρίσσας, Μπέσσυ Λαιμού, δήλωσε πως η οικογένεια θέλει να μάθει τι συνέβη και ποιος ευθύνεται για την τραγική κατάληξη, τονίζοντας ότι η κόρη της ζήτησε ιατρική βοήθεια και εμπιστεύτηκε τους ειδικούς. «Η Μαρίσσα δεν έμεινε αβοήθητη στο σπίτι της χωρίς να ζητήσει βοήθεια. Πήγε εκεί για να αναλάβουν οι άνθρωποι με την κατάλληλη εξειδίκευση και δεν έκαναν τίποτα. Απλώς έκαναν κάποιες εξετάσεις και την άφησαν να φύγει. Λίγες ώρες αργότερα, πέθανε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είμαστε πολύ θυμωμένοι και εξοργισμένοι από την πρώτη μέρα, από τότε που η Μαρίσα έφυγε από τη ζωή», τόνισε στην Daily Mail.

Η ζωή της Μαρίσσας και η μάχη με τον καρκίνο

Η Μαρίσσα Λαιμού είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Λονδίνο και ζούσε μαζί με τους γονείς και τα δίδυμα αδέλφια της στο Νάιτσμπριτζ. Παρά το γεγονός ότι προερχόταν από μια από τις πιο γνωστές οικογένειες της ελληνικής ναυτιλίας, είχε επιλέξει να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο.

Αγαπούσε ιδιαίτερα το θέατρο και είχε σπουδάσει musical theatre στη Νέα Υόρκη, ενώ στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Είχε επιστρέψει στο Λονδίνο το 2018 και εργαζόταν για να πραγματοποιήσει τα καλλιτεχνικά της όνειρα. Λίγο πριν από τον θάνατό της είχε πρωταγωνιστήσει ως Ιουλιέτα στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και ετοίμαζε τη σκηνοθεσία του έργου «Oliver!».

Η Μαρίσσα είχε προηγουμένως δώσει μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Διαγνώστηκε το 2023 και υποβλήθηκε σε έξι μήνες έντονης χημειοθεραπείας, ενώ μετά από επέμβαση χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τέσσερις εβδομάδες στην εντατική λόγω μιας σπάνιας πάθησης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η οικογένειά της αναφέρει ότι είχε ξεπεράσει τις δυσκολίες και είχε αρχίσει ξανά να απολαμβάνει τη ζωή της, πριν η ξαφνική απώλειά της βυθίσει τους δικούς της στο πένθος.