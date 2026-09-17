Μια γυναίκα από τη Μινεσότα έγινε viral στο διαδίκτυο, όχι για την υπόθεση για την οποία συνελήφθη, αλλά για την εκπληκτική ομοιότητά της με τη Τζένιφερ Λόπεζ στη φωτογραφία σύλληψής της.

Η Σιρένα Αν Κουαστ, 35 ετών, συνελήφθη στις 30 Αυγούστου, καθώς κατηγορήθηκε ότι έκλεψε δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων, από κατάστημα στο Μοντιτσέλο, σύμφωνα με ποινική καταγγελία που επικαλείται η New York Post.

Υπάλληλος του καταστήματος φέρεται να την αναγνώρισε από προηγούμενο περιστατικό κλοπής δύο ημέρες νωρίτερα και κάλεσε την αστυνομία. Η Σιρένα Αν Κουαστ, σύμφωνα με τις αναφορές, παραδέχθηκε ότι πήρε τις μπαταρίες και οδηγήθηκε στις αρχές με την κατηγορία της κλοπής.

Minnesota shoplifter's mugshot goes viral for striking resemblance to Jennifer Lopez https://t.co/idTVZ6D5xj pic.twitter.com/duouBfbLc3 — New York Post (@nypost) September 17, 2026

«Είναι η Τζένιφερ Λόπεζ από τη φυλακή;» – Τα σχόλια που πλημμύρισαν τα social media

Παρά την κατηγορία που αντιμετωπίζει, το στοιχείο που τράβηξε την προσοχή των χρηστών ήταν η εκπληκτική ομοιότητά της με τη 57χρονη διεθνή σταρ, Τζένιφερ Λόπεζ, στη φωτογραφία που δημοσίευσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ράιτ.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι αρχικά νόμιζαν πως πρόκειται για την ίδια τη J.Lo, ενώ άλλοι αστειεύτηκαν γράφοντας πως υπάρχει «κάποιο λάθος στη μήτρα» ή πως η τραγουδίστρια απέκτησε μια «δίδυμη αδελφή». Η Σιρένα Αν Κουαστ αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα της σύλληψής της, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ωστόσο, τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η συγκεκριμένη σύλληψη δεν ήταν η πρώτη εμπλοκή της με τον νόμο. Η 35χρονη έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, διαφυγή από την αστυνομία και παροχή ψευδών στοιχείων, καθώς και διάφορες τροχαίες παραβάσεις.