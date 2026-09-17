Μια άγνωστη ιστορία κρύβεται πίσω από ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο βιολιστής Νίκος Χατζόπουλος αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή του στο TikTok πώς γεννήθηκε το «Μου λείπεις», θυμίζοντας μια νύχτα στο στούντιο, πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν ένας τότε νεοεμφανιζόμενος τραγουδιστής έμελλε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Όπως περιγράφει, όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Τερζής τον κάλεσε στο στούντιο για να ακούσει ένα νέο τραγούδι και να αποφασίσει αν θα ήθελε να συμμετάσχει στην ηχογράφηση. Η πρώτη του αντίδραση, όπως παραδέχεται ο ίδιος, ήταν: «Θέλετε βιολί σ’ αυτό;». Το πάντρεμα του βιολιού με τον ήχο του τραγουδιού ήταν μια πρόκληση για την εποχή, όμως ο Νίκος Χατζόπουλος δεν δίστασε να την ακολουθήσει.

«Μια που άκουσα το κομμάτι και μου άρεσε ο (πιτσιρικάς) που τραγουδούσε και μια που λέω στον τεχνικό Τάκη Αργυρίου… “πάτα να γράφει και άσε με να παίξω!!!”», θυμάται χαρακτηριστικά. Έτσι, μέσα στις πρώτες πρωινές ώρες, το βιολί πήρε τη θέση του στην ηχογράφηση και ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει ιδιαίτερα γνωστό άρχισε να αποκτά την τελική του μορφή.

«Έτσι γεννήθηκε το “Μου λείπεις” πριν 30 χρόνια… στις 3:30 το πρωί», γράφει ο Νίκος Χατζόπουλος, ανατρέχοντας σε εκείνη τη νύχτα που, όπως φαίνεται, έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του. Μια αυθόρμητη μουσική στιγμή, μια διαφορετική ιδέα και η διάθεση να δοκιμαστεί κάτι που δεν ήταν αυτονόητο για την εποχή, έγιναν τελικά μέρος της ιστορίας ενός τραγουδιού.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο γνωστός βιολιστής αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκίνηση: «Καλό παράδεισο ρε Γιώργο… κρίμα…». Τα λόγια του φέρνουν ξανά στο προσκήνιο όχι μόνο ένα αγαπημένο τραγούδι, αλλά και μια μικρή, άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από τη στιγμή που αυτό δημιουργήθηκε.