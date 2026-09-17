Ο Γιώργος Τσαλίκης θέλησε να απαντήσει στα σχόλια που δέχτηκε μετά την επίσκεψή του στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής εξήγησε τον λόγο της παρουσίας του εκεί, σημειώνοντας πως η κίνησή του ήταν ένα προσωπικό «αντίο» στον συνάδελφό του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πήρε λευκά τριαντάφυλλα και πήγε στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη για να τον αποχαιρετήσει, ωστόσο ένα στιγμιότυπο από την επίσκεψή του καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο χωρίς να το γνωρίζει. «Πήρα λευκά τριαντάφυλλα και πήγα να πω αντίο στον Γιώργο και ένα σάιτ, χωρίς να το δω, τράβηξε ένα πλάνο», ανέφερε ο Γιώργος Τσαλίκης στο βίντεό του.

Ο Γιώργος Τσαλίκης, μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε, έδειξε μερικά από τα αρνητικά μηνύματα που δέχτηκε μετά την κίνησή του. Ο τραγουδιστής παρουσίασε χαρακτηριστικά σχόλια χρηστών, στα οποία κάποιοι τον κατηγορούσαν ότι η πράξη του έγινε για λόγους προβολής, αμφισβητούσαν τη συγκίνησή του και σχολίαζαν με επικριτικό τρόπο τη στάση του.

«Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας και βγαίνει στο πληκτρολόγιο δεν με αγγίζει. Σας στέλνω την αγάπη μου και την προσευχή μου και για εσάς. Να ανοίξετε την καρδιά σας στον Θεό και να σωθείτε, γιατί είστε σε πολύ λάθος δρόμο, αδέρφια. Σε πολύ λάθος δρόμο», κατέληξε στο βίντεό του ο τραγουδιστής.