Η Σίντνεϊ Σουίνι βλέπει τον αριθμό των ακολούθων της στο Instagram να μειώνεται σημαντικά, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια της για την αθλητική πλατφόρμα στοιχηματισμού «Novig».

Η 29χρονη ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Euphoria», βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής μετά την εμφάνισή της σε μια διαφήμιση διάρκειας 60 δευτερολέπτων, όπου εμφανίζεται γυμνή, καλύπτοντας σημεία του σώματός της με αθλητικό εξοπλισμό. Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι η καμπάνια σεξουαλικοποιεί τις γυναίκες αθλήτριες και στέλνει λάθος μήνυμα για τον γυναικείο αθλητισμό.

Παρά τις αντιδράσεις, η Σίντνεϊ Σουίνι αρχικά είχε σημειώσει αύξηση στους followers της τις πρώτες ημέρες μετά τη δημοσίευση της διαφήμισης στο Instagram.

Πάνω από 200.000 unfollow μετά τον σάλο

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης κοινωνικών δικτύων Social Blade, η μεγάλη απώλεια ακολούθων σημειώθηκε την Κυριακή, την ίδια ημέρα που η ηθοποιός φάνηκε να απαντά έμμεσα στην κριτική, δημοσιεύοντας στο Instagram Stories φωτογραφίες γυναικών αθλητριών που είχαν επίσης ποζάρει γυμνές για εξώφυλλα περιοδικών.

Όπως σημειώνει ο Independent, η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 136.848 followers την Κυριακή και ακόμη 66.446 τη Δευτέρα, δηλαδή συνολικά περισσότερους από 200.000 ακολούθους. Ωστόσο, η απώλεια αυτή αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των συνολικά περισσότερων από 25 εκατομμυρίων followers της. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες κατάφερε να κερδίσει ξανά πάνω από 116.000 νέους ακολούθους.

Η ηθοποιός, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως απάντηση στις αντιδράσεις, ανέβασε φωτογραφίες από παλαιότερες γυμνές φωτογραφίσεις γνωστών αθλητριών, όπως η Σερένα Γουίλιαμς, η Ρόντα Ράουζι, η Σου Μπερντ, η Μέγκαν Ραπίνο και η Καρολίν Βοζνιάκι. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άνδρες αθλητές που έχουν κάνει αντίστοιχες φωτογραφίσεις, όπως οι Μάιλς Γκάρετ, Ρομπ Γκρονκόφσκι, Καρλ-Άντονι Τάουνς και Τζέισον Κέλσι.

Σε δήλωσή της για τη διαφήμιση, η Σίντνεϊ Σουίνι ανέφερε πως η καμπάνια είχε ως στόχο να παρουσιάσει μια «διασκεδαστική ιδέα», με επίκεντρο τον αθλητισμό, το χιούμορ και την αυτοπεποίθηση. Η ίδια έχει ενταχθεί στη «Novig» ως στρατηγική συνεργάτης και μέτοχος της εταιρείας.

Η διαφήμιση, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις και από αθλήτριες. Η τέσσερις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση Αριάρν Τίτμους εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της, υποστηρίζοντας ότι η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού παραμένουν προβληματικά φαινόμενα.

Από την πλευρά της, η Βρετανίδα σπρίντερ Έιμι Χαντ έστειλε μήνυμα προς τη Σίντνεϊ Σουίνι μετά τον αγώνα των 200 μέτρων στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη, λέγοντας πως οι γυναίκες στον αθλητισμό «είναι μύες, σκληρή δουλειά, ιδρώτας, αίμα και δάκρυα».