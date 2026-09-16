Στο ιατρείο του Κολωνακίου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε απευθυνθεί στο παρελθόν και η ηθοποιός και επιχειρηματίας Χριστίνα Παππά.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, η Χριστίνα Παππά αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί δύο φορές το συγκεκριμένο ιατρείο για προβλήματα που αντιμετώπιζε, περιγράφοντας τη διαδικασία που ακολούθησε και τα σκευάσματα που της είχαν χορηγηθεί.

Όπως ανέφερε, κατά την επίσκεψή της υποβλήθηκε σε μια διαδικασία κατά την οποία τοποθετήθηκαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ οι μετρήσεις καταγράφονταν σε υπολογιστή.

«Νομίζω και πιστεύω ότι η σύζυγός του τότε που είχα επισκεφτεί εγώ το ιατρείο του, δεν ήταν μαζί στον ίδιο χώρο. Εμένα μου είχαν πει τα καλύτερα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν την έπεισε προσωπικά, χωρίς ωστόσο να θέλει να χαρακτηρίσει συνολικά την ιατρική πρακτική ως καλή ή κακή.

«Εγώ δεν μπορώ να σας πω ούτε καλή γνώμη ούτε κακή γνώμη, διότι απλά η δική του η ιατρική σε εμένα, σαν Χριστίνα, δεν μου άρεσε. Κάθισα σε μια καρέκλα, μου έβαλαν όλα αυτά τα ηλεκτρόδια και στο κεφάλι και σε όλο το σώμα και τα οπίσθια και κατέγραφε σε έναν υπολογιστή», είπε.

Τα σκευάσματα και το κόστος

Η Χριστίνα Παππά ανέφερε ακόμη ότι είχε λάβει μια σειρά από βιταμίνες και ενέσιμα σκευάσματα, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για προϊόντα του συγκεκριμένου γιατρού, αλλά για σκευάσματα από φαρμακείο και γνωστές ξένες εταιρείες.

Όπως είπε, τα σκευάσματα αφορούσαν διαφορετικές ανάγκες, μεταξύ άλλων την ενίσχυση του οργανισμού, το έντερο, το στομάχι και την επιδερμίδα.

«Ήτανε γύρω στα 700 ευρώ. Η επίσκεψη ήταν 250», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το συνολικό κόστος της επίσκεψης και των σκευασμάτων που προμηθεύτηκε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα για εκείνη δεν ήταν το κόστος των βιταμινών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σχέση ασθενούς και γιατρού.

«Θέλω οι γιατροί μου να είναι γιατροί της ψυχής»

Η Χριστίνα Παππά εξήγησε ότι αυτό που την έκανε τελικά να μη συνεχίσει τις επισκέψεις της στο συγκεκριμένο ιατρείο ήταν η συνολική εμπειρία και η εικόνα που αποκόμισε από την προσέγγιση του γιατρού. «Δεν είναι θέμα οι βιταμίνες. Εμένα απλά δεν μου έκανε γιατί θέλω οι γιατροί μου να είναι γιατροί της ψυχής», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Πας σε ένα γιατρό και εμπιστεύεσαι τον οργανισμό σου, τον εαυτό σου, το μέσα σου. Δεν πας σε ένα γιατρό να δεις έναν άνθρωπο παγωμένο, έναν άνθρωπο με έναν υπολογιστή». Όπως αποκάλυψε, μετά τις δύο επισκέψεις της αποφάσισε να μην επιστρέψει στο ιατρείο.

«Έκανα δύο φορές την επίσκεψή μου και αποφάσισα να μην ξαναπάω», κατέληξε.