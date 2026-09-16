Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία της Ιουλίας Καλλιμάνη στο Κατράκειο, όταν η τραγουδίστρια θέλησε να αποτίσει έναν συμβολικό φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ένα μικρό κορίτσι ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας στα χέρια του ένα λευκό περιστέρι. Η Ιουλία Καλλιμάνη πήρε το πουλί στα χέρια της και απευθυνόμενη στο παιδί τού είπε:

«Άσε αυτό το περιστέρι για τον Γιώργο… Δωσ’ το, μωρό μου. Δωσ’ το στον Γιώργο».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το κορίτσι άφησε το λευκό περιστέρι ελεύθερο και εκείνο πέταξε στον ουρανό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη εικόνα μπροστά στο κοινό.

Η κίνηση της τραγουδίστριας αποτέλεσε έναν συμβολικό αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, με το λευκό περιστέρι να λειτουργεί ως σύμβολο μνήμης και αποχαιρετισμού.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια αναρτήθηκε στα social media, όπου συγκέντρωσε πλήθος σχολίων από χρήστες που στάθηκαν στη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

Η Ιουλία Καλλιμάνη, μέσα από αυτή τη συμβολική κίνηση πάνω στη σκηνή του Κατράκειου, θέλησε με τον δικό της τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.