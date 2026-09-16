Στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται ο Νάσος Κομιανός, ο υπνοθεραπευτής στον οποίο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έστειλε στο κινητό του τη φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Το όνομά του έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ ο ίδιος έχει ήδη μιλήσει δημόσια για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο Νάσος Κομιανός είναι ένα πρόσωπο που έχει δραστηριοποιηθεί εδώ και χρόνια στον χώρο της υπνοθεραπείας και έχει αναπτύξει τη δική του μέθοδο, την οποία ονομάζει «Υπνοσκόπηση».

Χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι και το στιγμιότυπο από συνεδρία ύπνωσης με τη δημοσιογράφο Δάφνη Καραβοκύρη. Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος στη δημοσιογράφο, στόχος της διαδικασίας ήταν να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του, να χαλαρώσει και να έρθει σε επαφή με το υποσυνείδητό της.

Η «Υπνοσκόπηση» και η μέθοδός του

Ο ίδιος συστήνεται ως πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής και υποστηρίζει ότι η μέθοδός του διαφοροποιείται από την κλασική υπνοθεραπεία.

Τη συγκεκριμένη προσέγγιση την έχει ονομάσει «Υπνοσκόπηση». Όπως περιγράφει ο ίδιος, κατά τη διαδικασία ο θεραπευόμενος δεν παραμένει απλώς παθητικός, αλλά ακολουθεί οδηγίες με στόχο να χαλαρώσει και να εξερευνήσει το υποσυνείδητό του.

Ο Νάσος Κομιανός υποστηρίζει ότι μέσα από τη συγκεκριμένη μέθοδο μπορεί να οδηγήσει τον θεραπευόμενο σε αναδρομή στην παιδική του ηλικία ή ακόμη και σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «προηγούμενες ζωές», αναζητώντας το γεγονός που, κατά την προσέγγισή του, συνδέεται με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα.

Οι σπουδές στην Ψυχολογία και η επαγγελματική του δραστηριότητα

Ο Νάσος Κομιανός έχει ολοκληρώσει σπουδές στην Ψυχολογία στις ΗΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν απέκτησε στην Ελλάδα κρατική άδεια άσκησης επαγγέλματος κλινικού ψυχολόγου.

Ο ίδιος αναφέρεται συχνά στο ενδιαφέρον του για την «Ψυχολογία του Βάθους» και την εξερεύνηση του ανθρώπινου ασυνείδητου.

Παράλληλα, αυτοπροσδιορίζεται ως ερευνητής θεμάτων που αφορούν τη δομή της ανθρώπινης συνείδησης, τη μετενσάρκωση, τις εμπειρίες της ψυχής και τη μετά θάνατον ζωή.

Διατηρεί σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα, πραγματοποιώντας ατομικές συνεδρίες, ενώ παράλληλα διοργανώνει σεμινάρια και ομιλίες.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της δουλειάς του, στο πελατολόγιό του περιλαμβάνονται άνθρωποι που αναζητούν εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση του άγχους, των φοβιών ή τραυματικών εμπειριών.

H φωτογραφία του Μαζωνάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Το στοιχείο που τον συνδέει με την υπόθεση είναι η επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, την οποία φέρεται να έλαβε από τη γιατρό. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι γιατρός και δεν έχει καμία ιατρική ιδιότητα, ενώ υποστηρίζει πως δεν μπορούσε να παρέμβει ιατρικά στην κατάσταση του τραγουδιστή.

Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να αποκαλύψει πριν από την ολοκλήρωση της κατάθεσής του τον λόγο για τον οποίο η γιατρός τού έστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. «Δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ για να μπορώ να βοηθήσω ή να προτείνω κάτι», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία του αναμένεται πλέον να αξιολογηθεί από τις δικαστικές Αρχές μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, καθώς εξετάζεται η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων πριν και μετά την πλασμαφαίρεση που υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.