Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε η καταξιωμένη Αμερικανίδα θεατρική συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και κριτικός Μπόνι Γκριρ, όπως μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η διακεκριμένη δημιουργός, η οποία είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Βρετανία από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, είχε διαγράψει μια λαμπρή πορεία στον χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Παράλληλα, αποτελούσε ιδιαίτερα αγαπητό και γνώριμο πρόσωπο στο ευρύ κοινό χάρη στις συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις της.



Ο θάνατός της αφήνει ένα μεγάλο κενό στον πνευματικό κόσμο, με συναδέλφους και θαυμαστές να την αποχαιρετούν με συγκίνηση.

Sad news just in. 🙏🏽



British-American Playwright and novelist #BonnieGreer has died aged 77. Her husband David Hutchins announced her death saying:



“It is with profound sadness that I announce that my beloved wife, Bonnie Greer, has died aged 77 after a brief illness.… pic.twitter.com/vdwMoRhlqz — The Voice Newspaper (@TheVoiceNews) September 16, 2026

Ο σύζυγός της Ντέιβιντ Χάτσινς δήλωσε ότι η Γκριρ «προσέφερε σημαντικό και διαχρονικό έργο στον βρετανικό πολιτιστικό και δημόσιο βίο», μετέδωσε το BBC.