Μαζί με την αγαπημένη της κόρη, Ζαχάρα, εμφανίστηκε η Αντζελίνα Τζολί στην ειδική προβολή της νέας της σκηνοθετικής δουλειάς με τίτλο «Without Blood», στο ιστορικό θέατρο Village East Angelika της Νέας Υόρκης.



Μητέρα και κόρη κατέφθασαν στον χώρο πιασμένες χέρι-χέρι, τραβώντας αμέσως πάνω τους όλα τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας.



Η χολιγουντιανή σταρ χάρισε στα φωτογραφικά συνεργεία ένα εξαιρετικά τρυφερό στιγμιότυπο, όταν αγκάλιασε ζεστά τη Ζαχάρα και τη φίλησε στο μέτωπο. Η συγκινητική στιγμή μητέρας και κόρης καταγράφηκε από το περιοδικό People και κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Angelina could tell she was nervous and comforted her. It’s so sweet of her. Zahara looks Rwadian pic.twitter.com/Fdh0aQlbY6 — Ozor Ndi Ozor (@OzorNdiOzor) September 15, 2026

Για την εκδήλωση, η ηθοποιός και σκηνοθέτις επέλεξε ένα κομψό, μαύρο κοστούμι με δομημένο σακάκι, παντελόνι σε φαρδιά γραμμή και ψηλοτάκουνες γόβες με μυτερή μύτη. Στον ίδιο μίνιμαλ τόνο κινήθηκε και η Ζαχάρα, επιλέγοντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια κόμπου στη μέση.



Το «Without Blood» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλεσάντρο Μπαρίκο (Alessandro Baricco), ο οποίος συνεργάστηκε με την Τζολί στην κινηματογραφική του μεταφορά στη μεγάλη οθόνη. Η Σάλμα Χάγιεκ Πινό (Salma Hayek Pinault) και ο Ντεμιάν Μπισίρ (Demián Bichir) ένωσαν τις δυνάμεις τους στο πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας η οποία ακολουθεί την ιστορία μιας γυναίκας που έχει επιζήσει από έναν πόλεμο, αλλά φαίνεται πως δεν μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν και το τραύμα της, το οποίο επιστρέφει επηρεάζοντας τους ανθρώπους της ζωής της.



Κατά τη διάρκεια της προώθησης του φιλμ, η Αντζελίνα Τζολί και η Σάλμα Χάγιεκ αναφέρθηκαν στη δυνατή φιλία που τις συνδέει από την εποχή που συμπρωταγωνιστούσαν στο «Eternals».



Μιλώντας στο περιοδικό The Cut, η Χάγιεκ χαρακτήρισε τον ρόλο της στο «Without Blood» ως τον πιο απαιτητικό της καριέρας της. «Ως ηθοποιός, συχνά πιστεύεις ότι πρέπει να βασανίσεις τον εαυτό σου για να αποδώσεις. Ωστόσο, νιώθοντας τόση μεγάλη στήριξη, κατάλαβα ότι δεν χρειαζόταν να περάσω μια τέτοια δοκιμασία στην πραγματικότητα», συμπλήρωσε.

"We’ve had some fun. I needed to have some fun. You met me in a dark time in my life, and you’ve made me smile." – #AngelinaJolie on #SalmaHayek



Guys I'm 🤧🥺 pic.twitter.com/29gDrlEJoL — D.K. 🍡 (@angeltresjolie_) September 14, 2026

Από την πλευρά της, η Τζολί σχολίασε: «Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι πράγματι βασάνιζα τη φίλη μου, αλλά λάτρεψα αυτή την εμπειρία».



Αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της σχέσης τους, η Χάγιεκ ανέφερε πως κάποια στιγμή παραλίγο να πείσει την Τζολί να μετακομίσει μόνιμα στο Παρίσι: «Το σκέφτηκες σοβαρά! Σου έλεγα: «Έλα, μη με αφήνεις μόνη μου εκεί», αλλά εσύ αναζητάς πάντα μέρη πιο άγρια».



Η Τζολί ανταπέδωσε με μια συγκινητική εξομολόγηση.



«Είχα ανάγκη να ξεφύγω και να διασκεδάσω. Με γνώρισες σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής μου και κατάφερες να με κάνεις να χαμογελάσω ξανά», σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.