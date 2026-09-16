Ο Κέβιν Κόστνερ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για την προσωπική του ζωή, μετά την εμφάνισή του με μια γυναίκα αρκετά νεότερή του.

Ο 71χρονος ηθοποιός φωτογραφήθηκε στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια μαζί με την 40χρονη Τζένιφερ Μίλμπερν, lifestyle coach και στέλεχος επιχειρηματικών συνεργασιών. Σύμφωνα το Page Six, το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα κοντά κατά τη διάρκεια της κοινής τους εξόδου.

Οι δυο τους εθεάθησαν σε κατάστημα της περιοχής, όπου φέρεται να αγόρασαν καθημερινά είδη, όπως δημητριακά, χυμό γκρέιπφρουτ, κρέας και λαχανικά. Ο Κέβιν Κόστνερ εμφανίστηκε με λευκό μπλουζάκι πόλο και ανοιχτόχρωμο παντελόνι, ενώ η Τζένιφερ Μίλμπερν επέλεξε ένα πιο χαλαρό καλοκαιρινό ντύσιμο.

Kevin Costner, 71, sparks romance rumors with much-younger lifestyle coach, 40 https://t.co/6ZJjZaOgqv pic.twitter.com/C5TFMagIZF — New York Post (@nypost) September 15, 2026

Ποια είναι η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του

Η Τζένιφερ Μίλμπερν ζει στο Άσπεν του Κολοράντο, περιοχή όπου ο Κέβιν Κόστνερ διαθέτει το μεγάλο του ράντσο, Dunbar Ranch. Η ίδια έχει εργαστεί στο παρελθόν ως αεροσυνοδός της Delta Airlines, ενώ έχει κάνει και εμφανίσεις ως μοντέλο.

Σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ, σήμερα εργάζεται εξ αποστάσεως ως διευθύντρια συνεργασιών στην εταιρεία «The Optimism Company» του Simon Sinek. Παράλληλα, έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια στη γνωστή εταιρεία western μόδας Kemo Sabe.

Η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει αν υπάρχει κάποια σχέση με τον ηθοποιό, ενώ όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσίευμα φέρεται να απέφυγε να απαντήσει.

Ο Κέβιν Κόστνερ μετά το διαζύγιο και οι νέες φήμες

Ο πρωταγωνιστής του «Yellowstone» χώρισε το 2023 από την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, έπειτα από 18 χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα, καθώς αποτέλεσε μια δύσκολη περίοδο για τον ηθοποιό.

Μετά τον χωρισμό του, το όνομά του συνδέθηκε με διάφορες γυναίκες. Το 2024 είχαν κυκλοφορήσει φήμες για πιθανή σχέση με την Τζένιφερ Λόπεζ, μετά από κοινή εμφάνισή τους στο Άσπεν, όμως τελικά δεν επιβεβαιώθηκε κάτι μεταξύ τους.

Αργότερα, δημοσιεύματα ανέφεραν πως είχε μια πιο διακριτική σχέση με την Κέλι Νούναν Γκόρς, πρώην σύζυγο δισεκατομμυριούχου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια ήρεμη και ιδιωτική σχέση.

Ο Κέβιν Κόστνερ έχει συνολικά επτά παιδιά από τους δύο γάμους του. Με την πρώην σύζυγό του Κριστίν Μπάουμγκάρτνερ έχει τρία παιδιά, ενώ με την πρώην σύζυγό του Σίντι Σίλβα έχει ακόμη τρία παιδιά.