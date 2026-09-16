Ο Τάιλερ Πέρι απομακρύνεται από το Χόλιγουντ. Ο Αμερικανός δημιουργός ταινιών ανακοίνωσε σε νέα συνέντευξή του ότι σχεδιάζει να μετακομίσει στο Πουέρτο Ρίκο μαζί με τον 11χρονο γιο του το 2027.

«Ναι, επισήμως – είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε – μετακομίζω επισήμως στο Πουέρτο Ρίκο», δήλωσε ο Τάιλερ Πέρι στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle». «Όχι, είναι αλήθεια», συμπλήρωσε. Έπειτα από δεκαετίες εργασίας ως παραγωγός, σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο Πέρι είπε: «Ναι, μετακομίζω στο Πουέρτο Ρίκο στις αρχές της χρονιάς και αποσύρομαι σε μεγάλο βαθμό».

Εκπρόσωποι του Τάιλερ Πέρι δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα της εφημερίδας «The Independent» για σχολιασμό. Ο Πέρι ο οποίος κατάγεται από τη Λουιζιάνα, θα μετακομίσει από την έπαυλή του αξίας εκατομμυρίων δολαρίων έξω από την Ατλάντα της Τζόρτζια, η οποία βρίσκεται κοντά στο κινηματογραφικό του στούντιο στην περιοχή.

Ο παραγωγός και σκηνοθέτης έχει αποκτήσει τον γιο του Αμάν, με την πρώην σύντροφό του Τζελίλα Μπεκέλε. Το ζευγάρι χώρισε το 2020.

Ο μεγιστάνας του Χόλιγουντ δήλωσε στην εκπομπή ότι το γεγονός πως περνά περισσότερο χρόνο με τον Άμαν τον βοήθησε να διαχειριστεί ζητήματα που σχετίζονται με τη δική του παιδική ηλικία. «Το να έχω αυτή την ευκαιρία και αυτή τη στιγμή να είμαι πατέρας και να του δίνω όλη την αγάπη που εγώ δεν έλαβα ποτέ, λειτούργησε πραγματικά θεραπευτικά» είπε ο Τάιλερ Πέρι.

Ο παραγωγός και σκηνοθέτης είναι αντιμέτωπος με δύο αγωγές πολλών εκατομμυρίων, αφού δύο ηθοποιοί τον κατηγόρησαν για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά σε ξεχωριστά περιστατικά πέρυσι. Ο ίδιος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες εναντίον του και έχει χαρακτηρίσει και τις δύο αγωγές «απάτη».