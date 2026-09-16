Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, μέσα από μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.

Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του τραγουδιστή από τη συμμετοχή του στην ταινία μικρού μήκους «Στον Θρόνο του Ξέρξη», συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα για την απώλειά του.

Πάνω στην εικόνα έγραψε: «Στον κάτω κόσμο η χαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μες στον Άδη μπαίνει», ενώ ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με τη φράση «Καλό ταξίδι Γιωργάκη».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη επέλεξε να συνοδεύσει το μήνυμά της με το τραγούδι «Fragile» του Sting, προσθέτοντας μια ακόμη πιο συναισθηματική νότα στο αντίο της προς τον αγαπημένο καλλιτέχνη.