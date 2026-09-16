Μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν μοιράστηκε η Χριστίνα Παππά μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στο ιατρείο, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, αποκαλύπτοντας πως και η ίδια είχε βρεθεί στον ίδιο χώρο για ένα ζήτημα υγείας που αντιμετώπιζε.

«Λίγο πολύ πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη. Εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας. Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, χορέψαμε, ξενυχτήσαμε. Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα έφυγε», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Παππά για τον τραγουδιστή.

Στη συνέχεια, πέρασε σε μια αποκάλυψη που αφορά μια δική της περιπέτεια, η οποία, όπως υποστήριξε, συνέβη πριν από περίπου 15 χρόνια. «Εγώ θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν από 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το γραφείο αυτού του γιατρού. Είχα πάει δυο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε», είπε.

«Μου είπαν να πάω σε εκείνον, επειδή είναι καταπληκτικός»

Μετά το βίντεο στο TikTok, η Χριστίνα Παππά μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας για τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είχα παει πριν από πολλά χρόνια στο ιατρείο του, όταν η σύζυγος του γιατρού δεν ήταν εκεί. Τον γνώρισα και ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, καλλιεργημένος άνθρωπος. Είχα πάντα προβλήματα με το στομάχι μου και με τα κιλά μου. Μου είπαν να πάω σε εκείνον επειδή είναι καταπληκτικός. Πήγα εκεί, όντως είχε μια καρέκλα που σου έβαζε διάφορα ηλεκτρόδια στο κεφάλι, στα χέρια και στα οπίσθια και μετά σου έβγαζε ένα αποτέλεσμα. Σε εμένα είχε δώσει πολλές βιταμίνες, αλλά ήταν βιταμίνες μεγάλης εταιρείας. Εγώ πήγα δύο φορές, αλλά δεν μου άρεσε το στιλ του. Ήταν ένα σκοτεινό ιατρείο και ένας σκοτεινός άνθρωπος. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που μου έβγαζε. Πολλοί φίλοι μου, γιατροί, ακόμη και άνθρωποι από τον πολιτικό κλάδο τον έχουν επισκεφθεί. Ακόμα και οι δικοί μου γιατροί έχουν κάνει αυτή τη θεραπεία με το αίμα».

«Οι δικοί μου, οι γνωστοί, πίνουν νερό στο όνομά τους. Είναι δυνατά ονόματα και καλλιεργημένοι άνθρωποι. Είναι πολύ γνωστό το ιατρείο αυτό», τόνισε στη συνέχεια η Χριστίνα Παππά.