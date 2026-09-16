Η περιοδεία του Εντ Σίραν στις ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης, μετά την αποχώρηση όλων των καλλιτεχνών που συμμετείχαν ως support acts, ύστερα από την απομάκρυνση του ράπερ Macklemore.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσουν στην περιοδεία ήταν ο Finneas, αδελφός και συνεργάτης της Μπίλι Άιλις, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός, Aaron Rowe, το δανέζικο συγκρότημα, Lukas Graham, και το ιρλανδικό συγκρότημα, Beoga.

Η αφορμή που οδήγησε στην απομάκρυνση του Macklemore

Όπως σημειώνει το BBC, η διαμάχη ξεκίνησε μετά από εμφανίσεις του Macklemore σε συναυλίες του Εντ Σίραν στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο ράπερ έκανε δηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων και παρουσίασε το τραγούδι του «Hind’s Hall», το οποίο συνδέεται με τις διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Γάζα. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις από ορισμένες οργανώσεις και φορείς, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε η απομάκρυνσή του από την περιοδεία.

Ο Εντ Σίραν δήλωσε πως η απόφαση δεν ήταν δική του, αλλά του διοργανωτή της περιοδείας και των χώρων διεξαγωγής των συναυλιών. Ο Βρετανός τραγουδιστής ανέφερε, επίσης, ότι προσπάθησε να βρεθεί μια λύση, αλλά τελικά η απόφαση παρέμεινε σε ισχύ.

Παράλληλα, ο Εντ Σίραν τόνισε πως δεν θέλει να μετατρέψει τις συναυλίες του σε πολιτικό βήμα, υποστηρίζοντας ότι το κοινό του αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικών πεποιθήσεων και ηλικιών.

Οι δηλώσεις των καλλιτεχνών που αποχώρησαν

Μετά την ανακοίνωση του Εντ Σίραν, οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην περιοδεία γνωστοποίησαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν. Ο Finneas ανέφερε πως «οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να φιμώνονται όταν μιλούν για όσους υποφέρουν», ενώ δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού.

Το συγκρότημα Lukas Graham υποστήριξε πως η συζήτηση γύρω από τον πόλεμο, τους αμάχους και τα παιδιά που πλήττονται πρέπει να μπορεί να γίνεται ανοιχτά. Από την πλευρά τους, οι Beoga ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να εμφανίζονται σε μια περιοδεία όπου, όπως υποστήριξαν, περιορίζεται η έκφραση υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο Macklemore, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η απομάκρυνσή του συνδέεται με πιέσεις από χώρους διεξαγωγής και εξέφρασε την άποψη ότι η υπόθεση αφορά το δικαίωμα των καλλιτεχνών να εκφράζουν πολιτικές θέσεις.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση στον χώρο της μουσικής για τα όρια ανάμεσα στην καλλιτεχνική έκφραση, τις πολιτικές τοποθετήσεις επί σκηνής και τις επιλογές των διοργανωτών μεγάλων συναυλιακών παραγωγών.