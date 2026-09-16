Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη παρουσίασε η εκπομπή «Studio στις 3», φωτίζοντας άγνωστες και πιο προσωπικές στιγμές από τη ζωή του αγαπημένου τραγουδιστή. Μέσα από παλαιότερη τηλεοπτική εμφάνιση της μητέρας του, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, μέσα από τις αναμνήσεις και τα λόγια ενός από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του.

«Φορούσε κοστούμι με πουκάμισο και γραβάτα. Τη γραβάτα την έλεγε “πατέρα”, γιατί νόμιζε ότι αυτός που φοράει γραβάτα είναι πατέρας. Δεν ήθελε κανένας να τον πειράζει, να του πιάνει τα ρούχα του, να πάθει κάτι το ρούχο του», έλεγε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ.

«Το πρώτο τραγούδι που είπε ο Γιώργος ήταν το “Υπάρχω” του Καζαντζίδη. Ήταν μωρό 5 χρονών. Είχε πάρει ένα στιλ μεγάλου ανθρώπου με σταυροπόδι. Τέτοια φωνή δεν την περιμέναμε για ένα παιδάκι πέντε χρονών. Εκεί είπαμε ότι ο Γιώργος είναι για να γίνει τραγουδιστής. Δούλευε και το πρωί πήγαινε στο Λύκειο και τον άφηναν στην άκρη να κοιμάται. Ρώταγα τους καθηγητές πώς τον περνάνε χωρίς να διαβάζει, χωρίς να κάνει τίποτα και μου έλεγαν ότι το παιδί δεν είναι για αυτά, να τον αφήσουμε να τελειώσει και θα πάρει τον δρόμο του», συμπλήρωσε στη συνέχεια η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος γεννήθηκε με ένα αστέρι από τον Θεό. Είχε ταλέντο και το ήξερε. Δεν ήταν για πατώματα, αλλά για τον ουρανό. Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν ένα παιδί που ξεχώριζε. Ήταν σταρ από τότε», σημείωσε στη συνέχεια ένας καθηγητής του τραγουδιστή.