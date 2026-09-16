Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για το λαϊκό προσκύνημα στον Γιώργο Μαζωνάκη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, την ημέρα της κηδείας του τραγουδιστή στη Νίκαια.

Η Αφροδίτη Μάνου σχολίασε την παρουσία του πλήθους που συγκεντρώθηκε στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη, εκφράζοντας τη δική της άποψη για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε η δημόσια συγκίνηση.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς χρήστες να διαφωνούν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, αλλά και με τη χρονική στιγμή που έγινε. Η ίδια ανέφερε πως δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε είχε παρακολουθήσει τη μουσική του πορεία, ωστόσο θέλησε να μοιραστεί τη δική της οπτική.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…», έγραψε η Αφροδίτη Μάνου στο Facebook.

Σωτήρης Τσαφούλιας

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ΔΕΝ τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών» δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό», σχολίασε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Γιώργος Τσαλίκης

Έντονα αντέδρασε και ο Γιώργος Τσαλίκης, σημειώνοντας: «Σεβαστή η μεγάλη διαδρομή της Αφροδίτης Μάνου. Αλλά όταν δηλώνεις ότι “δεν ήξερα ούτε τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του”, το πιο αξιοπρεπές είναι να μη σχολιάζεις και να μην απαξιώνεις τον τρόπο που επέλεξαν χιλιάδες άνθρωποι που ξέρουν ποιος είναι και τον εκτιμούν να τον αποχαιρετήσουν και να το κάνεις την ημέρα της κηδείας του! Η καλλιτεχνική αξία δεν μετριέται με το δικό σας μέτρο αγαπητή. Εσείς μπορείτε να έχετε άποψη, αλλά εφόσον δεν γνωρίζετε τη δισκογραφία του και τον ίδιο, πώς έχετε άποψη; Ο σεβασμός στον νεκρό, ευτυχώς, δεν είναι μουσικό είδος. Είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε».

Νίκος Στραβελάκης

«Είδα την ανάρτηση και δεν πίστευα στα μάτια μου. Καληνύχτα κυρία Αφροδίτη Μάνου! Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός, είναι νεκρός! Λίγο σεβασμό στον νεκρό», τόνισε έξαλλος ο Νίκος Στραβελάκης μέσα από τον αέρα της εκπομπής «10 Παντού».

Κώστας Τσουρός

«Πας να υπερασπιστείς την “ποιότητά” σου και δείχνεις την πραγματική σου ποιότητα… Συγχαρητήρια!», έγραψε ο Κώστας Τσουρός στο Instagram.

Γιάννης Αϊβάζης

«Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς”! Φτάνει με τη χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας», έγραψε με τη σειρά του ο ηθοποιός, Γιάννης Αϊβάζης στο Instagram.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου

«Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός…», σημείωσε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο προφίλ της στο Instagram για τον θάνατο του φίλου και κουμπάρου της.

Φωτεινή Πετρογιάννη

«Διαβάζω τα θλιβερά που έγραψε μια πολύ ποιοτική κυρία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όχι μια οποιαδήποτε ημέρα, την ημέρα της κηδείας του. Αναρωτιέμαι πραγματικά. Από πού ορμώμενοι “βαπτίζουμε” κάποιους ανθρώπους ποιοτικούς, καλλιεργημένους, μορφωμένους, μιας άλλης αισθητικής. Χίλιες φορές Μαζωνάκης, μπουζούκι και γαρύφαλλο, από το να χειροκροτάμε “ανθρώπους” που δεν ξέρουν πότε να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό και θεωρούν την αφεντιά τους κάτι ανώτερο», σημείωσε η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρογιάννη.

Ανέστης Ευαγγελόπουλος

«Θλιβερό και μικροπρεπές. Υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους μια αυτάρεσκη, σχεδόν βαυκαλιζόμενη αίσθηση ανωτερότητας, λες και μόνο εκείνοι διακιούνται να ορίζουν τι είναι “τέχνη”, τι είναι “ποιότητα” και ποιο συναίσθημα αξίζει να μετράει. Κάπου ώπα με τους διαχωρισμούς και τις ταμπέλες. Μηδέν σεβασμός απέναντι σε έναν άνθρωπο που έφυγε, αλλά και απέναντι σε χιλιάδες ανθρώπους που ένιωσαν την ανάγκη να τον αποχαιρετήσουν. Εγώ πάντως προχθές στις 3 το πρωί στην ολονυχτία στη Νίκαια, είδα ανθρώπους που μπορεί να τον ήξεραν ή να μην τον ήξεραν προσωπικά. Είχαν όμως νιώσει την ψυχή του μέσα από τα τραγούδια του, είχαν ζήσει συναισθήματα, έρωτες, απώλειες, στιγμές ολόκληρες με τη φωνή του. Αυτό δεν ακυρώνει καμία δήθεν πολιτιστική ανωτερότητα. Και μπροστά στον θάνατο και το πένθος, λίγη ταπεινότητα δεν έβλαψε ποτέ κανέναν», σημείωσε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.