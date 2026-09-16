Με μια ξεχωριστή μουσική στιγμή θέλησε ο Απόστολος Γκλέτσος να εκφράσει τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη που συγκίνησε το κοινό και τον χώρο της μουσικής.

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται καθισμένος δίπλα σε έναν μουσικό με κιθάρα και ερμηνεύει το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Χωρίς μεγάλα κείμενα και χωρίς πολλά λόγια, επέλεξε να αφήσει τη μουσική να μεταφέρει το μήνυμα που ήθελε να στείλει. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε μόνο «Καλό ταξίδι», αφιερώνοντας με αυτόν τον τρόπο το τραγούδι στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι στίχοι του παραπέμπουν στη νοσταλγία, στις αναμνήσεις και σε στιγμές του παρελθόντος που μένουν ζωντανές μέσα στον χρόνο. Μέσα από την ερμηνεία του Απόστολου Γκλέτσου, το τραγούδι μετατράπηκε σε έναν απλό αλλά ουσιαστικό αποχαιρετισμό προς έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική σκηνή.

Η τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής μουσικής, με τραγούδια που συνδέθηκαν με προσωπικές στιγμές πολλών ανθρώπων και σημάδεψαν διαφορετικές εποχές.