Η εμφάνιση μιας influencer σε γάμο φίλης της στην Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι η εντυπωσιακή της εμφάνιση επισκίασε ακόμη και τη νύφη.

Η Αυστραλή influencer, Τάλια Σκάινς, εμφανίστηκε στο μυστήριο με μια εντυπωσιακή κίτρινη τουαλέτα με ντεκολτέ αξίας περίπου 700 δολαρίων, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα. Όπως σημειώνει η New York Post, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον γάμο στο Instagram, κάποιοι σχολίασαν πως «κυριολεκτικά ξεπέρασε τη νύφη», ενώ άλλοι αποθέωσαν την εμφάνισή της χαρακτηρίζοντάς τη «μαγική».

Influencer upstages friend's wedding in showy $700 gown: 'Literally outdid the bride!' https://t.co/Q5wwT5QKvL pic.twitter.com/xiyMnulU9D — New York Post (@nypost) September 15, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τάιλα Σκάινς βρίσκεται στο επίκεντρο παρόμοιας συζήτησης. Το 2024 είχε δεχθεί κριτική όταν φόρεσε ένα αποκαλυπτικό κρεμ φόρεμα με κοψίματα σε γάμο στο Μπαλί. Τότε είχε απαντήσει ότι οι καλεσμένοι είχαν λάβει οδηγίες να φορέσουν λευκά και ότι η ίδια η νύφη είχε αγαπήσει το φόρεμά της.

Η νέα της εμφάνιση έφερε ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα: Πότε ένα εντυπωσιακό σύνολο γίνεται υπερβολικό για έναν γάμο;

Οι κανόνες της μόδας για τους καλεσμένους: Εντυπωσιακοί, αλλά όχι πρωταγωνιστές

Οι ειδικοί στην εθιμοτυπία και τη μόδα εξηγούν πως το να δείχνει κάποιος όμορφος ή κομψός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προσπαθεί να κλέψει την προσοχή από το ζευγάρι.

Η σχεδιάστρια μόδας Αμάντα Πέρνα υποστηρίζει ότι «δεν μπορείς να επισκιάσεις μια νύφη απλώς επειδή είσαι όμορφη». Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα ξεκινά όταν οι επιλογές ενός καλεσμένου έχουν ως αποτέλεσμα να μεταφέρουν το ενδιαφέρον πάνω του αντί στους πρωταγωνιστές της ημέρας. Η βασική συμβουλή της προς τους καλεσμένους είναι απλή: να είναι αξέχαστοι, χωρίς να γίνουν το επίκεντρο της εκδήλωσης.

Αυτό σημαίνει αποφυγή φορεμάτων που μοιάζουν με νυφικά, λευκών αποχρώσεων όταν δεν έχουν ζητηθεί, μακριών ουρών, υπερβολικής δαντέλας ή εμφανίσεων που μοιάζουν σχεδιασμένες για φωτογράφιση στο κόκκινο χαλί.

Όπως εξηγεί η Αμάντα Πέρνα, η σωστή ερώτηση που πρέπει να κάνει κάποιος πριν επιλέξει το ντύσιμό του είναι: «Θα θυμούνται όλοι πόσο ωραία έδειχνα ή θα θυμούνται ότι φόρεσα κάτι ακατάλληλο σε έναν γάμο που δεν ήταν δικός μου;»

Από την άλλη πλευρά, ο ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας Νικ Λέιτον τονίζει ότι οι καλεσμένοι δεν χρειάζεται να «μικραίνουν» την εμφάνισή τους για χάρη της νύφης. Το σημαντικό, όπως λέει, είναι να ακολουθούν τον κώδικα ένδυσης που έχει ορίσει το ζευγάρι και να σέβονται το ύφος της εκδήλωσης.

Η συζήτηση έχει επεκταθεί και στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται πού βρίσκεται η γραμμή ανάμεσα στην προσωπική έκφραση και την προσπάθεια εντυπωσιασμού. Οι ειδικοί συμφωνούν πως το πρόβλημα δεν είναι ένα όμορφο φόρεμα ή μια λαμπερή εμφάνιση. Το πραγματικό ζήτημα είναι αν ο καλεσμένος κάνει τη δική του εμφάνιση το βασικό θέμα της ημέρας.

Ένα απλό τεστ, σύμφωνα με την Αμάντα Πέρνα, είναι το εξής: «Αν κάποιος έβλεπε μια φωτογραφία σου δίπλα στη νύφη, θα αναρωτιόταν ποια από τις δύο παντρεύεται; Αν η απάντηση είναι ναι, τότε ίσως πρέπει να επιλέξεις κάτι διαφορετικό».