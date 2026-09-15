Μία ημέρα μετά το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Νίκος Βουρλιώτης μίλησε για τη σχέση και τη συνεργασία του με τον αείμνηστο τραγουδιστή, θυμίζοντας την ιστορία πίσω από ένα από τα τραγούδια που άφησαν εποχή.

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε την Τρίτη (15/09) καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία του «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», του τραγουδιού που ερμήνευσε μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

Μάλιστα, η συνέντευξη δόθηκε λίγες ώρες μετά την κηδεία του 54χρονου τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, όπου ο Νίκος Βουρλιώτης βρέθηκε για να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνάδελφό του.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η συνεργασία τους δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου σχεδιασμού, αλλά προέκυψε σχεδόν φυσικά.

«Η συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν κάτι το οποίο δεν το προσπάθησα καθόλου, ενώ όλα τα υπόλοιπα τα προσπάθησα πάρα πολύ. Με τον Γιώργο προέκυψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τού πρότεινε να κάνουν μαζί μία περιοδεία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία προέκυψε και η ιδέα να εμφανίζονται κάποια στιγμή μαζί στη σκηνή και να τραγουδούν ένα κοινό κομμάτι.

«Υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά του Γιώργου να κάνουμε μια περιοδεία μαζί και εκεί, στο πλαίσιο της περιοδείας, είπαμε το προφανές: “Ξέρεις, πρέπει να βγαίνουμε κάποια στιγμή και μαζί και να λέμε κάτι μαζί”. Εκεί δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι στο οποίο να συναντηθούμε», είπε.

Και το κοινό σημείο αναφοράς δεν ήταν άλλο από τη γειτονιά και τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας, από όπου προέρχονταν και οι δύο.

«Τι άλλο θα μπορούσε να είναι κοινό στοιχείο στο οποίο να μπορούν να συναντηθούν δύο άνθρωποι; Είκοσι έξι ο Γιώργος τότε, εικοσιοκτώ εγώ χρονών, να συναντηθούν εκτός από τη γειτονιά τους, την κοινή τους γειτονιά. Το σημείο αναφοράς», ανέφερε ο Νίκος Βουρλιώτης.

«Ήταν ένα άτυπο απαρτχάιντ»

Ο Νίκος Βουρλιώτης αναφέρθηκε και στις δυτικές συνοικίες της Αττικής και στις κοινωνικές διαφορές που, όπως είπε, βίωσε η δική του γενιά. Μιλώντας για την Αγία Βαρβάρα και τον Κορυδαλλό, περιέγραψε έναν άτυπο διαχωρισμό που υπήρχε τότε, τον οποίο χαρακτήρισε ακόμη και ως «άτυπο απαρτχάιντ».

«Ήταν ένα άτυπο, θα τολμήσω να πω, ένα άτυπο απαρτχάιντ. Αυτή η γραμμή, με κάποιο τρόπο, έκανε έναν διαχωρισμό ο οποίος ήταν πολύ σκληρός. Δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό που λέω», σημείωσε.

Όπως είπε, με την πάροδο των χρόνων η κοινωνία άλλαξε, ωστόσο εκείνοι που μεγάλωσαν σε εκείνη την εποχή είχαν βιώσει τον κοινωνικό ρατσισμό. «Εμείς ως μια γενιά που ζήσαμε αυτό, ας το πούμε, τον ρατσισμό, ρατσισμός ήτανε», πρόσθεσε.

Μάλιστα, θυμήθηκε πως αρκετοί άνθρωποι απέφευγαν να αναφέρουν ακόμη και τον τόπο καταγωγής τους, φοβούμενοι την αντίδραση των άλλων.

«Υπήρχαν πολλοί στη γειτονιά που δεν λέγαν ότι είμαστε από την Αγία Βαρβάρα. Δεν τολμούσαν να πουν ότι είμαστε από την Αγία Βαρβάρα ή δεν τολμούσαν να πούνε ότι είμαστε από τον Κορυδαλλό γιατί η πρώτη αντίδραση ήτανε “μέσα;”», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο ρατσισμός δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, υποστηρίζοντας πως μπορεί να εμφανίζεται ακόμη και μέσα σε οικογένειες που θεωρούνται «καλές» και ευυπόληπτες.

«Πιστεύω ότι ο ρατσισμός υπάρχει παντού. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ευαισθησία γύρω από αυτό και όλοι μας προσπαθούμε να έχουμε μια διαφορετική σχέση με τα πράγματα, να τα βλέπουμε αλλιώς, να είμαστε πιο κατανοητικοί απέναντι σε μια κατάσταση», είπε.

Το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» έγινε χρυσό και στη συνέχεια πλατινένιο

Ο Νίκος Βουρλιώτης μίλησε και για την πορεία του τραγουδιού «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», αποκαλύπτοντας πως η αρχική του κυκλοφορία δεν είχε σχεδιαστεί ως μεγάλη εμπορική κυκλοφορία.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά ως promo single και διανεμήθηκε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η ανταπόκριση, ωστόσο, ήταν τόσο άμεση, ώστε η δισκογραφική εταιρεία Universal κινητοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες.

«Νομίζω ήτανε 4 Αυγούστου όταν βγήκε αυτό το promo και μοιράστηκε στα ραδιόφωνα και σε εκείνη τη φάση η Universal έκανε ανάκληση αδειών μέσα σε τέσσερις ημέρες, τρεις, τέσσερις ημέρες, για να επιστρέψουν όλα τα στελέχη της δισκογραφικής εταιρείας πίσω από τις διακοπές τους και να γίνει κανονική κυκλοφορία στο εμπόριο, γιατί έγινε αμέσως χρυσό και στη συνέχεια πλατινένιο», αποκάλυψε.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στην κοινή φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στα social media, από την περιοδεία που είχε κάνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Έβαλα τη φωτογραφία από το εξώφυλλο, από το κοινό εξώφυλλο που κάναμε τότε στην περιοδεία που κάναμε και στη συνέχεια μπήκε και στο single», είπε.

Το ντοκιμαντέρ για τα 33 χρόνια πορείας

Στη συνέντευξή του ο Νίκος Βουρλιώτης αναφέρθηκε και στο ντοκιμαντέρ για την καριέρα του, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου.

Όπως ξεκαθάρισε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δεν τον έκανε να αλλάξει κάτι στην ταινία, καθώς θεωρεί ότι έχει ήδη συμπεριλάβει όσα ήθελε να παρουσιάσει για τη διαδρομή του στη μουσική.

«Δεν θα άλλαζα κάτι μετά τον θάνατο του Γιώργου, σε καμία περίπτωση. Τα έχω όλα μέσα. Αισθάνομαι πλήρης με αυτή τη δουλειά», ανέφερε.

«Βέβαια είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας σε μια κινηματογραφική ταινία, σε μια κινηματογραφική παραγωγή, να παρουσιάσουμε 33 χρόνια καριέρας, πορείας, διαδρομής, ιδεών, τραγουδιών», κατέληξε.