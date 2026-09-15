Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια νέα διαφήμιση αθλητικών προβλέψεων με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι, με Ολυμπιονίκες και άλλες κορυφαίες αθλήτριες να καταγγέλλουν ότι η καμπάνια σεξουαλικοποιεί τον γυναικείο αθλητισμό και υποβαθμίζει την πραγματική δύναμη, την ικανότητα και τα επιτεύγματα των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε για την αμερικανική εταιρεία αθλητικών προβλέψεων Novig και παρουσιάζει τη Σίντνεϊ Σουίνι με ελάχιστα ή καθόλου ρούχα, ενώ προσποιείται ότι συμμετέχει σε διάφορα αθλήματα.

Η διαφήμιση έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ορισμένες από τις εικόνες, η 29χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται γυμνή, καλύπτοντας σημεία του σώματός της με διάφορα αθλητικά αντικείμενα και εξοπλισμό.

Πολλές αθλήτριες υποστήριξαν ότι το μήνυμα της καμπάνιας στρέφει ξανά την προσοχή στην εμφάνιση των γυναικών αντί στα αθλητικά τους επιτεύγματα.

«Πίστευα ότι αυτού του είδους οι ανοησίες ανήκαν στο παρελθόν»

Ανάμεσα στις πιο έντονες αντιδράσεις ήταν εκείνη της Αυστραλής πρώην κολυμβήτριας και τετράκις χρυσής Ολυμπιονίκη Αριάρνε Τίτμους. Η Αριάρνε Τίτμους δήλωσε ότι πίστευε πως αυτού του είδους μάρκετινγκ αποτελούσε πλέον παρελθόν. «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εξοργισμένη νιώθω όταν το βλέπω αυτό», έγραψε στο Instagram.

«Δεν είναι μόνο ένα χαστούκι στο πρόσωπο κάθε γυναίκας που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να τελειοποιήσει αυτό που κάνει, αλλά και κάθε γυναίκας που αγαπά τον αθλητισμό γι’ αυτό που πραγματικά είναι: ομαδικότητα, φιλία, αφοσίωση, αριστεία, ενότητα…». Και συνέχισε: «Πώς γίνεται να ζούμε σε έναν κόσμο όπου η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικότητα;».

Έιμι Χαντ: «Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

Η αντίδραση των αθλητριών ήταν άμεση. Πολλές δεν περιορίστηκαν στην καταδίκη της διαφήμισης, αλλά χρησιμοποίησαν την αφορμή για να αναδείξουν την πραγματική εικόνα του γυναικείου αθλητισμού.

Η Βρετανίδα σπρίντερ και τετράκις πρωταθλήτρια Ευρώπης, Έιμι Χαντ, απευθύνθηκε ευθέως στη Σίντνεϊ Σουίνι, αφού τερμάτισε τέταρτη στα 200 μέτρα στη νέα μεγάλη διοργάνωση του στίβου, Ultimate Championships, στη Βουδαπέστη. Η Έιμι Χαντ σημείωσε χρόνο 22,10 δευτερόλεπτα, την καλύτερη φετινή της επίδοση. «Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό», δήλωσε σε συνέντευξή της στο BBC Sport μετά τον αγώνα.

Αναφερόμενη στον νικητήριο χρόνο των 21,47 δευτερολέπτων της Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, που αποτελεί την τέταρτη ταχύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα, η Χαντ πρόσθεσε: «21,4. Μύες. Σκληρή δουλειά, αίμα, ιδρώτας, δάκρυα. Είναι μια υπέροχη βραδιά».

Μιλώντας στη συνέχεια σε δημοσιογράφους, τόνισε: «Όταν είσαι γυναίκα στον αθλητισμό, δεν είναι πάντα όμορφο. Δεν είναι λαμπερό. Σίγουρα δεν είναι πάντα σέξι».

Το μήνυμα της Γκρέισι Κρέιμερ που έγινε τάση

Το κύμα αντιδράσεων πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις χάρη στην Αμερικανίδα γυμνάστρια Γκρέισι Κρέιμερ. Η Γκρέισι Κρέιμερ δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμές από τις προπονήσεις της, γράφοντας: «Δεν ξέρω τι έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι, αλλά έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό».

Η φράση «έτσι μοιάζει μια γυναίκα στον αθλητισμό» έγινε στη συνέχεια το κεντρικό μήνυμα μιας ευρύτερης διαδικτυακής τάσης, στην οποία συμμετείχαν αθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα.

Η Γκρέισι Κρέιμερ δήλωσε στην εκπομπή «Newshour» του BBC World Service ότι δεν περίμενε την τεράστια ανταπόκριση που είχε η ανάρτησή της. Όπως είπε, στόχος της ήταν απλώς «να ενδυναμώσει τις γυναίκες και να τους θυμίσει ότι μπορεί να βλέπουν τέτοιου είδους διαφημίσεις, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία». Χαρακτήρισε «πολύ ωραίο» το γεγονός ότι είδε «όλες αυτές τις απίστευτες αθλήτριες να συμμετέχουν σε αυτή την τάση, να στηρίζουν τον εαυτό τους και η μία την άλλη».

Η Κρέιμερ σημείωσε επίσης ότι, ως γυμνάστρια που αγωνίζεται φορώντας κορμάκι, έχει συνηθίσει να δέχεται από άνδρες «πολύ υποτιμητικά και αντικειμενοποιητικά» μηνύματα. «Δυστυχώς, το γεγονός ότι έχω αντιμετωπίσει την αντικειμενοποίηση σχεδόν σε όλη μου την καριέρα με έκανε να νιώσω αρκετά δυνατή ώστε να μιλήσω γι’ αυτό και να υπερασπιστώ τις γυναίκες που δεν θέλουν να αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα και δεν θέλουν να εντάσσονται σε αυτή τη δυσάρεστη αφήγηση που προωθείται εδώ και πολύ καιρό», είπε.

Αθλήτριες απαντούν με εικόνες από προπονήσεις και αγώνες

Εμπνευσμένη από την Γκρέισι Κρέιμερ, η Αυστραλή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Λάνι Πάλιστερ, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με στιγμές από τις προπονήσεις της, τους αγώνες και τα μετάλλιά της. Η σπρίντερ Μπρι Ρίτσο ανέβασε επίσης ένα βίντεο με σημαντικές στιγμές της καριέρας της στον στίβο.

Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Αθλητισμού δημιούργησε τη δική του εκδοχή, παρουσιάζοντας γυναίκες στην τοξοβολία, τη γυμναστική, την πυγμαχία και το σόφτμπολ, αλλά και εικόνες από τη δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο στον τομέα της αθλητικής επιστήμης για τις γυναίκες.

Στο κύμα αντιδράσεων συμμετείχαν ακόμη η Βρετανίδα ποδηλάτρια και Ολυμπιονίκης Σόφι Κέιπγουελ, οι παίκτριες ράγκμπι Λίζα Νόιμαν και Έλι Μπόουτμαν, καθώς και η Αυστραλή Ολυμπιονίκης της υδατοσφαίρισης Τίλι Κερνς.

Τίλι Κερνς: «Μισώ απόλυτα τη νέα διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι»

Η ασημένια Ολυμπιονίκης της υδατοσφαίρισης, Τίλι Κερνς, δεν έκρυψε την ενόχλησή της. «Μισώ απόλυτα τη νέα αθλητική διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας, Σκάι Νίκολσον, υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις δεν αφορούν το πώς επιλέγουν να εμφανίζονται οι γυναίκες, αλλά το γεγονός ότι η καμπάνια, κατά την άποψή της, «γελοιοποιεί» τις γυναίκες στον αθλητισμό.

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να δείχνεις “σέξι” επειδή αθλείσαι και στο να χρησιμοποιείς το σεξ για να πουλήσεις “αθλητισμό”», έγραψε σε Instagram story. «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να δείχνεις ωραία και να αθλείσαι και δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αγκαλιάζεις τη θηλυκότητά σου, ενώ παράλληλα είσαι μια φοβερή αθλήτρια».

Σόφι Κέιπγουελ: «Γιατί αυτή να είναι η εικόνα μιας καμπάνιας που συνδέεται με τον αθλητισμό;»

Η Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας Σόφι Κέιπγουελ δήλωσε στο BBC Sport ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως τόσες πολλές γυναίκες αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια. «Νομίζω ότι είναι αρκετά ισχυρό το πόσες γυναίκες βγήκαν και είπαν κάτι», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα είναι ότι η καμπάνια παρουσιάζει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα των γυναικών σε σχέση με τον αθλητισμό.

«Γιατί αυτή να είναι η εικόνα μιας καμπάνιας που συνδέεται με τον αθλητισμό; Και γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλεις να παρουσιάσεις μια γυναίκα, αντί να έχεις, δεν ξέρω, μια αθλήτρια ή οτιδήποτε άλλο που να έχει μεγαλύτερη σχέση με τον ίδιο τον αθλητισμό;».

Η Σόφι Κέιπγουελ διευκρίνισε ότι το ζήτημα δεν είναι απαραίτητα ότι ο κόσμος ενοχλείται από το γεγονός πως κάποια γυναίκα έχει την ελευθερία να παρουσιάζει το σώμα της όπως θέλει. «Είναι το γεγονός ότι αυτό φαίνεται να είναι η μοναδική αφήγηση γύρω από τις γυναίκες στον αθλητισμό ή τουλάχιστον εκείνη που αποκτά τη μεγαλύτερη δημοσιότητα», ανέφερε.

Άλεξ Μάθιους: «Κάθε σωματότυπος έχει τη δική του δύναμη»

Η Αγγλίδα παίκτρια ράγκμπι Άλεξ Μάθιους υποστήριξε ότι διαφημίσεις όπως αυτή της Σίντνεϊ Σουίνι δεν θα πρέπει να κάνουν τις νεαρές γυναίκες να πιστεύουν πως υπάρχει μόνο ένας «ιδανικός» σωματότυπος. «Δεν υπάρχει αυτό το εξιδανικευμένο, τέλειο σώμα», δήλωσε στο BBC Sport.

«Ειδικά στο ράγκμπι, αν υπήρχε μόνο ένας σωματότυπος, δεν θα μπορούσες να έχεις ομάδα. Κάθε σωματότυπος έχει τη δική του δύναμη».

Η Άλεξ Μάθιους, η οποία εκπροσώπησε τη Μεγάλη Βρετανία στο ράγκμπι επτά ατόμων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, είπε ότι μία από τις πιο εμπνευσμένες εμπειρίες της στο Ολυμπιακό Χωριό ήταν η τεράστια ποικιλία των αθλητών. Όπως περιέγραψε, έβλεπε «μεγαλύτερες γενιές, νεότερες γενιές, ψηλότερους ανθρώπους, λίγο πιο μεγαλόσωμους ανθρώπους», οι οποίοι όμως ήταν όλοι κορυφαίοι σε αυτό που έκαναν.

Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν είναι απλώς το πρόσωπο της καμπάνιας

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξαν ότι η οργή θα έπρεπε να στραφεί κυρίως εναντίον της Novig και όχι της ίδιας της Σίντνεϊ Σουίνι. Ωστόσο, η ηθοποιός δεν λειτουργεί απλώς ως το πρόσωπο της διαφήμισης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Novig, η Σίντνεϊ Σουίνι έχει ενταχθεί στην εταιρεία ως «στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος». Τόσο η Novig όσο και η Σουίνι επωφελούνται από την τεράστια προσοχή που έχει συγκεντρώσει η καμπάνια, η οποία θυμίζει σε κάποιο βαθμό τον σάλο που είχε προκαλέσει το 2025 η διαφήμιση της American Eagle με το σύνθημα «Sydney Sweeney has great jeans».

Η απάντηση της Σίντνεϊ Σουίνι με γυμνές φωτογραφίσεις άλλων αθλητών

Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν έχει απαντήσει άμεσα στις επικρίσεις. Ωστόσο, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά φωτογραφιών άλλων αθλητών που στο παρελθόν είχαν ποζάρει γυμνοί ή με ελάχιστα ρούχα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θεωρεί υποκριτικές ορισμένες από τις αντιδράσεις.

Ανάμεσα στις εικόνες που μοιράστηκε ήταν εξώφυλλα του ESPN με αθλήτριες όπως η σταρ του τένις Σερίνα Γουίλιαμς και η αθλήτρια των μεικτών πολεμικών τεχνών και παλαίστρια Ρόντα Ράουζι. Παράλληλα, συμπεριέλαβε άνδρες αθλητές, μεταξύ των οποίων ο παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου Μάιλς Γκάρετ και ο μπασκετμπολίστας Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Η προηγούμενη διαφήμιση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων για διαφημιστική καμπάνια. Το 2025 είχε πρωταγωνιστήσει σε διαφήμιση της American Eagle για τζιν, με το σύνθημα «Sydney Sweeney has great jeans».

Η καμπάνια είχε δεχθεί έντονη κριτική εξαιτίας του λογοπαιγνίου μεταξύ των αγγλικών λέξεων «jeans» και «genes», δηλαδή «τζιν» και «γονίδια», πυροδοτώντας συζήτηση γύρω από τη φυλή και τα πρότυπα ομορφιάς.

Σε ένα βίντεο που αργότερα διαγράφηκε, η Σουίνι έλεγε: «Τα γονίδια περνούν από τους γονείς στους απογόνους και συχνά καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, την προσωπικότητα, ακόμη και το χρώμα των ματιών. Τα δικά μου τζιν είναι μπλε». Η συγκεκριμένη καμπάνια επικρίθηκε έντονα από ορισμένους σχολιαστές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι χρησιμοποιούσε γλώσσα που παρέπεμπε σε ευγονικές αντιλήψεις.

Αρκετούς μήνες μετά την κυκλοφορία της διαφήμισης, η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η επιλογή της να παραμείνει σιωπηλή απέναντι στη διαμάχη είχε τελικά «διευρύνει το χάσμα». «Ειλικρινά, εξεπλάγην από την αντίδραση», είχε δηλώσει. «Είμαι αντίθετη στο μίσος και στον διχασμό».

Ποια είναι η Σίντνεϊ Σουίνι

Η 29χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Euphoria», ενώ έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων στις ταινίες «Anyone But You» και «The Housemaid».

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της Novig, ωστόσο, έχει πυροδοτήσει μια πολύ ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι γυναίκες στον αθλητισμό, με κορυφαίες αθλήτριες να επιμένουν ότι η πραγματική εικόνα του γυναικείου αθλητισμού βρίσκεται στη δύναμη, στην προσπάθεια, στις θυσίες, στις διαφορετικές σωματικές διαπλάσεις και, πάνω απ’ όλα, στις επιδόσεις τους.