Μια συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η φετινή νικήτρια της Eurovision, Ντάρα, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Η 28χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε story της επέλεξε να δημοσιεύσει το «Gucci Φόρεμα», αποκαλύπτοντας παράλληλα πόσο στενά είναι συνδεδεμένο το συγκεκριμένο τραγούδι με τα παιδικά της χρόνια.

Όπως ανέφερε, το «Gucci Φόρεμα» ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αδερφού της και το δικό της αγαπημένο κομμάτι την εποχή που μεγάλωναν. Χαρακτηριστικά έγραψε: «Αυτό το τραγούδι ήταν κυριολεκτικά το soundtrack της παιδικής μου ηλικίας». Στη συνέχεια εξήγησε ότι ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλά μαζί του αναμνήσεις από το σπίτι, την οικογένεια και μια ολόκληρη περίοδο της ζωής ενός ανθρώπου, σημειώνοντας ότι κάθε φορά που ακούει το συγκεκριμένο κομμάτι όλα αυτά επιστρέφουν στη μνήμη της.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη μουσική του και για το γεγονός ότι αποτέλεσε μέρος αυτών των αναμνήσεων, τον αποχαιρέτησε και έστειλε την αγάπη της στην «ελληνική οικογένειά» της.

Το μήνυμα της Ντάρα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Αχ φίλε, αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του αδερφού μου και το δικό μου απόλυτα αγαπημένο τραγούδι όσο μεγαλώναμε.

Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις – την παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μια ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Μόλις το ακούω, όλα επιστρέφουν στο μυαλό μου. Σε ευχαριστώ για τη μουσική και για το ότι υπήρξες ένα τόσο όμορφο κομμάτι εκείνων των αναμνήσεων. Στέλνω μια τεράστια αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια».