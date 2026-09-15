Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στη μικρή οθόνη ύστερα από 15 χρόνια απουσίας, μέσα από τη νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ.

Με αφορμή το νέο αυτό τηλεοπτικό βήμα, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Ήρθε κι Έδεσε» στο SIGMA TV, όπου αναφέρθηκε στη μακρά αποχή της από την υποκριτική. Όπως εξήγησε, η απόφασή της να μείνει για χρόνια μακριά από τα φώτα ήταν συνειδητή καθώς προτεραιότητά της ήταν να αφιερωθεί στην κόρη της και στον ρόλο της μητέρας.

Η μητρότητα ήταν ο ρόλος της ζωής μου

«Δεκαπέντε χρόνια απουσίας. Γιατί; Γιατί έγινα μητέρα. Η μητρότητα ήταν ο ρόλος της ζωής μου. Ήταν ο μεγαλύτερος ρόλος. Ξεπερνούσε και το Όσκαρ ακόμα. Η μητρότητα είναι τόσο μεγάλο γιατί μαθαίνεις την αγάπη. Επειδή δεν είχα μια κανονική οικογένεια, ήθελα να μεγαλώσω το παιδί μου και να του δώσω τα πάντα. Την ερωτεύτηκα, όπως κάθε μητέρα. ‘Ημουν εκεί, επάνω της. Και όταν πια είδα ότι η μικρή μου μεγάλωσε και άνοιξε τα φτερά της, ελευθερώθηκα και εγώ για να ανοίξω και τα δικά μου φτερά και να γυρίσω πάλι», εξομολογήθηκε η Βάνα Μπάρμπα για την κόρη της, Φαίδρα.