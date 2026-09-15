Συγγνώμη για την αντίδρασή του απέναντι σε διαδηλωτές που διέκοψαν επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ζήτησε κορυφαίο στέλεχος της αμερικανικής βιομηχανίας μόδας.

Την ώρα που μοντέλα περπατούσαν στην πασαρέλα παρουσιάζοντας τη συλλογή φθινόπωρο-χειμώνας 2026 της COS, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ομάδα ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων της οργάνωσης PETA εισέβαλε στον χώρο κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα κατά της στήριξης της εταιρείας, η οποία ανήκει στον σουηδικό όμιλο H&M.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «Fashionista» δείχνει τον Στίβεν Κολμπ, διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA), να ακινητοποιεί δύο από τους ακτιβιστές που διέκοψαν την επίδειξη.

Η ένταση στην πασαρέλα

Στο βίντεο, ο Στίβεν Κολμπ φαίνεται να σπρώχνει έναν άνδρα διαδηλωτή, τον οποίο οι «New York Times» ταυτοποίησαν ως Μέισον Μελίτο, μακριά από την πασαρέλα, ενώ εκείνος κρατούσε πλακάτ σχετικά με την κακοποίηση των ζώων. Λίγες στιγμές αργότερα, άνδρες ασφαλείας απομάκρυναν τον Μέισον Μελίτο από την επίδειξη.

Το ίδιο βίντεο δείχνει τον Στίβεν Κολμπ να ακινητοποιεί και μία γυναίκα ακτιβίστρια, η οποία φώναζε «βγάλτε το μαλλί από την πασαρέλα». Φαίνεται να την κρατά στο πάτωμα με τα πόδια του, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει το στόμα της με τα χέρια του.

Τα μοντέλα συνέχισαν να περπατούν στην πασαρέλα την ώρα του επεισοδίου, ενώ έκπληκτοι παρευρισκόμενοι κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις σκηνές έντασης.

Σύμφωνα με τους «New York Times», μεταξύ των διάσημων προσκεκλημένων στην επίδειξη βρίσκονταν η Σάρον Στόουν, η Μισέλ Γουίλιαμς και η Λουπίτα Νιόνγκο, καθώς και κορυφαίοι συντάκτες μόδας.

Εκπρόσωπος του ομίλου H&M δήλωσε στο «People»: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σημειώθηκε ένα δυσάρεστο περιστατικό στην επίδειξη της COS και προτεραιότητά μας ήταν πάντοτε η ασφάλεια των καλεσμένων, των μοντέλων και των συναδέλφων μας στην εκδήλωση».

«Δεν ήταν δική μου δουλειά να παρέμβω»

Ο Στίβεν Κολμπ τοποθετήθηκε για το περιστατικό μέσω ανάρτησης στα Instagram Stories την Κυριακή, ενώ αποφάσισε να μην παραστεί, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, στην επίδειξη του Μπράντον Μάξγουελ. «Αντέδρασα με ακατάλληλο τρόπο σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε μια επίδειξη. Δεν ήταν δική μου δουλειά να παρέμβω. Έπρεπε να αφήσω την ομάδα ασφαλείας να χειριστεί την κατάσταση», έγραψε, σύμφωνα με το CNN και το «Business of Fashion».

Όταν το People επικοινώνησε με το CFDA, το Συμβούλιο εξέδωσε παρόμοια ανακοίνωση για το περιστατικό. «Ο κ. Κολμπ αναγνώρισε πλήρως ότι αντέδρασε με ακατάλληλο τρόπο εκείνη τη στιγμή και ότι το ζήτημα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί από την ασφάλεια», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Το CFDA συμφωνεί ότι τέτοιες διακοπές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους επαγγελματίες ασφαλείας που βρίσκονται στον χώρο». Το CFDA δεν επιβεβαίωσε εάν ο Στίβεν Κολμπ πρόκειται να αντιμετωπίσει πειθαρχικές συνέπειες για το περιστατικό.

Η PETA προαναγγέλλει καταγγελία στην αστυνομία

Ο Μέισον Μελίτο, ο οποίος δηλώνει ανώτερο στέλεχος εκστρατειών της PETA, είπε στους «New York Times» ότι «δεν τραυματίστηκε σωματικά», χαρακτήρισε όμως το περιστατικό «σοκαριστικό». Παράλληλα, ανέφερε ότι η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων σκοπεύει να καταθέσει αναφορά στην αστυνομία σε βάρος του Στίβεν Κολμπ.

Η PETA εξήγησε μέσω Instagram ότι οι διαδηλωτές που διέκοψαν την επίδειξη της COS επιχειρούσαν να «αποκαλύψουν την κακοποίηση των προβάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μαλλιού».

Η οργάνωση υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του Στίβεν Κολμπ απέναντι στη γυναίκα ακτιβίστρια θύμιζε «όσα συμβαίνουν στα πρόβατα στη βιομηχανία μαλλιού, όταν ακινητοποιούνται, ξυλοκοπούνται και κουρεύονται με βίαιο τρόπο». «Αυτή η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι της, όμως τα πρόβατα που χρησιμοποιούνται για το μαλλί καταλήγουν στο σφαγείο», πρόσθεσε η PETA.

Το μήνυμα της PETA προς τον Στίβεν Κολμπ

Η οργάνωση δημοσίευσε αρκετά βίντεο των διαδηλωτών στα Instagram Stories και στη συνέχεια απευθύνθηκε άμεσα στον Στίβεν Κολμπ.

«Στίβεν Κολμπ: Αντί να αντιμετωπίζεις με βίαιο τρόπο ακτιβιστές που διακόπτουν επιδείξεις μόδας για να αποκαλύψουν τον πόνο των προβάτων, χρησιμοποίησε τη θέση σου για να σταματήσεις τη βία για την οποία διαμαρτύρονται εξαρχής», ανέφερε η PETA. Και πρόσθεσε: «Το CFDA έχει ήδη απαγορεύσει τη γούνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Επεκτείνετε αυτή την πολιτική, απαγορεύοντας το μαλλί και όλα τα άλλα υλικά που προέρχονται από ζώα. COS και H&M Group: Σταματήστε να πουλάτε μαλλί. Τα ζώα δεν υπάρχουν για να τα φοράμε».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της προς το People, η PETA ανέφερε ότι «ο επικεφαλής του CFDA, Στίβεν Κολμπ, αντέδρασε επιθετικά απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την καταγγελία της PETA ότι η βιομηχανία της μόδας αντιμετωπίζει τη βία χωρίς τον απαραίτητο προβληματισμό». Η οργάνωση πρόσθεσε ότι, μετά τη συγγνώμη του, θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνάντησης μαζί του.

«Θα του ζητήσουμε να παρακολουθήσει υλικό από τις 17 έρευνές μας για τη βιομηχανία μαλλιού, στις οποίες καταγράφονται πρόβατα να δέχονται χτυπήματα, κλωτσιές και σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διαδικασία παραγωγής μαλλιού, με την ελπίδα ότι θα καταλάβει πως πρέπει να γίνει κάτι», κατέληξε η PETA.