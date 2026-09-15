Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να αλλάξουν σχολείο στα δύο παιδιά τους μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς προέκυψαν ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με το Hello! Magazine, ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ μεταγράφηκαν σε διαφορετικό σχολείο, καθώς η έντονη κυκλοφορία στους δρόμους δημιουργούσε σοβαρές δυσκολίες στη μικρή ομάδα ασφαλείας της οικογένειας.

«Η απόφαση να αλλάξουν σχολείο τα παιδιά ελήφθη έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων», δήλωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Το πρόβλημα με την καθημερινή διαδρομή

Η οικογένεια κατοικεί σε αρκετή απόσταση από το σχολείο, με αποτέλεσμα η καθημερινή μετακίνηση να αποδειχθεί δύσκολη στην πράξη. Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελούσε το γεγονός ότι, εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τα οχήματα της ασφάλειας δυσκολεύονταν να κινούνται μαζί ως αυτοκινητοπομπή.

Πριν αρχίσει η σχολική χρονιά, η ομάδα του Χάρι και της Μέγκαν είχε πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Δεν είχε καταφέρει, ωστόσο, να δοκιμάσει υπό πραγματικές συνθήκες την καθημερινή διαδρομή των παιδιών.

«Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί λάτρευαν απόλυτα το σχολείο, τα παιδιά και τους γονείς τους», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού.

«Ήταν ιδανικό γι’ αυτούς από κάθε άποψη και τα παιδιά απόλαυσαν πραγματικά τον χρόνο που πέρασαν εκεί. Ήθελαν πολύ να βρουν έναν τρόπο να λειτουργήσει, αλλά αναγκάστηκαν να πάρουν μια δύσκολη απόφαση, καθώς η ομάδα ασφαλείας δεν μπορούσε να καταστήσει επιχειρησιακά ασφαλή τη διαδρομή προς το σχολείο».

«Εξαιρετική η φροντίδα που έλαβαν τα παιδιά»

Ο εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν σχετίζεται με το σχολείο ή με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα παιδιά.

«Οι γονείς παραμένουν εξαιρετικά ευγνώμονες σε όλους τους δασκάλους και το προσωπικό για την αγάπη, τη φροντίδα και την προσπάθεια που έδειξαν απέναντι στην οικογένειά τους», ανέφερε.

«Η απόφαση αυτή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως κρίση για το σχολείο ή για την εξαιρετική φροντίδα που έλαβαν εκεί τα παιδιά».

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Page Six, πρόκειται για ιδιωτικό σχολείο με ετήσια δίδακτρα που ξεπερνούν τις 35.000 δολάρια.

Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ γράφτηκαν ήδη σε σχολείο που βρίσκεται πιο κοντά στην κατοικία της οικογένειας. Το Hello! αναφέρει μάλιστα ότι ο Χάρι εθεάθη μαζί με την κόρη του στον χώρο υποδοχής του νέου σχολείου.

Παράλληλα, ο συγγραφέας του «Ρεζέρβα» και η Μέγκαν έχουν ήδη προστεθεί στις ομάδες WhatsApp στις οποίες συμμετέχουν οι γονείς των μαθητών.

Νέα εξέλιξη στη μάχη του Χάρι για την ασφάλεια

Η μεταγραφή των παιδιών πραγματοποιείται την ώρα που ο πρίγκιπας Χάρι εξακολουθεί να διεκδικεί αστυνομική προστασία με χρηματοδότηση από τους Βρετανούς φορολογουμένους, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με την Telegraph.

Ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και αυτή τη στιγμή δεν δικαιούνται κρατικά χρηματοδοτούμενη ασφάλεια.

Την περασμένη εβδομάδα, πάντως, εγκρίθηκε επανεξέταση των μέτρων προστασίας τους μετά την επιστροφή τους στην Αγγλία τον προηγούμενο μήνα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, τους ζητήθηκε να παραδώσουν στοιχεία για τις καθημερινές συνήθειες και μετακινήσεις τους, μεταξύ των οποίων και οι διαδρομές των παιδιών από και προς το σχολείο.

Επέστρεψαν στη Βρετανία για να βρίσκονται κοντά στον Κάρολο

Ο Χάρι και η Μέγκαν βρίσκονται πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «ιδιώτες πολίτες με εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα», μετά την επιστροφή τους στη χώρα τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με το Page Six, ένας από τους λόγους για τη μετακόμισή τους ήταν η επιθυμία τους να βρίσκονται πιο κοντά στον βασιλιά Κάρολο Γ΄, την ώρα που εκείνος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Την Κυριακή, μάλιστα, η Μέγκαν έδωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μια πιο προσωπική εικόνα από τη νέα καθημερινότητα της οικογένειας στην Αγγλία, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα με τα παιδιά της να τρέχουν στην εξοχή.