Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι διαθέτει ένα διαμέρισμα κοντά στο Notting Hill, στο Λονδίνο, το οποίο κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Τώρα, η ηθοποιός αφήνει να εννοηθεί ότι το Λονδίνο μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη θέση στη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στη British Vogue, όπως αναφέρει το Realtor, η 59χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι διατηρεί ένα διαμέρισμα κοντά στο Notting Hill εδώ και 21 χρόνια. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, η Κίντμαν φέρεται να απάντησε χαρακτηριστικά: «Το έχω 20 χρόνια… 21, για την ακρίβεια». Η ίδια μάλιστα αστειεύτηκε με την ικανότητά της να κρατά την ιδιοκτησία μακριά από τα media, υπογραμμίζοντας ότι ξέρει πολύ καλά πώς να κρατά τις προσωπικές της υποθέσεις κρυφές.

Το Λονδίνο που παρέμενε μυστικό

Η αποκάλυψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Κίντμαν έχει συνδεθεί κατά καιρούς με ακίνητα σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, μεταξύ άλλων στο Beverly Hills, τη Νέα Υόρκη, το Nashville και την Αυστραλία. Ωστόσο, η βρετανική της κατοικία είχε καταφέρει να μείνει εκτός της συνηθισμένης δημοσιότητας γύρω από την προσωπική της ζωή.

Το Λονδίνο, πάντως, δεν είναι για την Κίντμαν απλώς ένας τόπος όπου διαθέτει ένα σπίτι. Η ηθοποιός έχει περάσει σημαντικό χρόνο στην πόλη τα τελευταία χρόνια και έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεατρική σκηνή της.

Μάλιστα, μιλώντας στη Vogue, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Λονδίνο για να ασχοληθεί περισσότερο με το θέατρο, κάτι που φαίνεται να την ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η ίδια έχει ήδη στην κατοχή της τα δικαιώματα για αρκετά θεατρικά έργα που θα ήθελε να παρουσιάσει στο μέλλον.

Η νέα ζωή μετά το Hollywood

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την ηθοποιό. Μετά τον χωρισμό της από τον Keith Urban και το διαζύγιό τους, η Κίντμαν έχει μιλήσει για μια περίοδο κατά την οποία δεν γνωρίζει ακόμη ακριβώς ποιο θα είναι το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της. Παράλληλα, συνεχίζει να εργάζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Το Λονδίνο φαίνεται να αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή, καθώς η Κίντμαν έχει ήδη περάσει χρόνο εκεί μαζί με τις δύο κόρες της, Sunday Rose και Faith Margaret, ενώ έχει απολαύσει μαζί τους την πολιτιστική ζωή της πόλης και τις θεατρικές παραστάσεις.