Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, λίγες ώρες μετά την κηδεία του τραγουδιστή στη Νίκαια.

Ο γνωστός pastry chef, ο οποίος διατηρεί εδώ και περίπου δέκα χρόνια σχέση με την αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο.

Στη φωτογραφία οι δύο άνδρες φαίνονται να κολυμπούν σε έναν μικρό καταρράκτη, σε μια στιγμή που παραπέμπει στην αγάπη του τραγουδιστή για τη φύση και τα δροσερά νερά.

«Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποχαιρετώντας με αυτόν τον προσωπικό και διακριτικό τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες μετά το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή καλλιτέχνη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε για να τον αποχαιρετήσει.