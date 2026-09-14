Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Συγγενείς, συνάδελφοι αλλά και χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν τον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον δημοφιλή καλλιτέχνη, σε φορτισμένες στιγμές γεμάτες δάκρυα και θρήνο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που λύγισαν ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία έφτασε στον ναό βαθιά συντετριμμένη.



Η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη στενοχώρια της και ξεσπασε σε λυγμούς, με τις εικόνες της να προκαλούν ρίγη συγκίνησης.



Στο πλευρό της βρισκόταν διαρκώς ο σύζυγός της, Αντώνης Αλεβιζόπουλος, προσπαθώντας να προσφέρει στήριξη και παρηγοριά στην κορυφαία αυτή δοκιμασία.

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών μετρούσε πάνω από τρεις δεκαετίες. Η φιλία τους ξεκίνησε το μακρινό 1995, όταν βρέθηκαν μαζί στην εκπομπή «Μουσικές Σελίδες» του Telecity, κατά τα πρώτα τηλεοπτικά βήματα της παρουσιάστριας και την περίοδο που ο νεαρός τότε τραγουδιστής προωθούσε τον δίσκο «Με τα μάτια να το λες».



Η συνάντηση εκείνη αποδείχθηκε η αφετηρία μιας διαδρομής που οδήγησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής.



Η πιο πρόσφατη και στενή τηλεοπτική τους συνεργασία καταγράφηκε στο ψυχαγωγικό σόου «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 τις σεζόν 2019 και 2020.



Η Μαρία Μπεκατώρου από τη θέση της παρουσιάστριας και ο Γιώργος Μαζωνάκης από την κριτική επιτροπή μοιράστηκαν αμέτρητες χαρούμενες στιγμές στον αέρα του διαγωνισμού, σφραγίζοντας μια σχέση ζωής που ολοκληρώθηκε με τον πιο αβάσταχτο αποχαιρετισμό.