Ο Χαβιέ Μπαρδέμ θα τιμηθεί για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου. Το τιμητικό βραβείο θα του παραδώσει ο Ιταλός σκηνοθέτης Πάολο Σορεντίνο.



Στο πλαίσιο της βράβευσης, σύμφωνα με το Variety, θα προβληθεί η ταινία «The Beloved» του Ροντρίγκο Σορογκογιέν, στην οποία ο Ισπανός ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τις Βικτώρια Λουένγκο και Μελίνα Μάθιους.



Ο Μπαρδέμ υποδύεται τον Εστέμπαν Μαρτίνεζ, έναν καταξιωμένο σκηνοθέτη με παρελθόν σημαδεμένο από τη βία και τις καταχρήσεις. Έπειτα από χρόνια αποξένωσης, συναντά ξανά την κόρη του, μια ανερχόμενη ηθοποιό, με σκοπό να συνεργαστούν σε μια ταινία. Η επαγγελματική τους συνάντηση, όμως, τους φέρνει αντιμέτωπους με όσα έχουν αφήσει ανοιχτά στη σχέση τους και με ένα παρελθόν που κανένας από τους δύο δεν θέλει να αντιμετωπίσει.



Η βράβευση στη Ρώμη έρχεται σε μια περίοδο με διαδοχικές κινηματογραφικές παρουσίες για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό. Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας για την πρεμιέρα του «Bunker», του Φλοριάν Ζελέρ, όπου συμπρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ.



Τον Δεκέμβριο αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Στίλγκαρ στο «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ. Παράλληλα, ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της παραγωγής «Hello & Paris» για την Amazon MGM, έχοντας στο πλευρό του την Κέιτ Χάντσον.