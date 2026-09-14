Με έναν μουσικό αποχαιρετισμό επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ο Μίλτος Πασχαλίδης, εντάσσοντας σε πρόσφατη συναυλία του ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του 54χρονου καλλιτέχνη.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς τραγουδιστές να αναφέρονται δημόσια σε εκείνον και να αφιερώνουν κομμάτια του στις εμφανίσεις τους.

Στη δική του συναυλία, ο Μίλτος Πασχαλίδης επέλεξε το «Ανήκω Σε Μένα», ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της πρώτης περιόδου του Μαζωνάκη, που είχε κυκλοφορήσει το 1994.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok, ο Μίλτος Πασχαλίδης ακούγεται να λέει για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Γεια σου, Γιωργάρα».