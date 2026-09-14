Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει ξανά στο φως την ιστορία που κρύβεται πίσω από το τραγούδι «Σαν Ήμουν Παιδί», το οποίο είχε ερμηνεύσει πριν από 23 χρόνια. Το χασάπικο, σε μουσική και στίχους του Φοίβου, είχε συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Σάββατο» και βασίστηκε σε ένα πραγματικό περιστατικό.

Ο ίδιος ο Φοίβος είχε μιλήσει για την έμπνευση του τραγουδιού σε βίντεο που ανάρτησε τον περασμένο Οκτώβριο στο TikTok. Όπως είχε εξηγήσει, το κομμάτι γεννήθηκε μέσα από μια δύσκολη προσωπική ιστορία στενού του φίλου, ο οποίος είχε περάσει μια περιπέτεια με τα ναρκωτικά.

«Είχα έναν φίλο πολύ αγαπημένο, τον έχω ακόμα δηλαδή, 2-3 χρόνια μικρότερό μου. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι μπορεί να τον “φωτογραφίσω” και θέλω να πω κάτι προσωπικό του. Ήμασταν κολλητοί, κάθε μέρα μαζί για πολλά έτη και κάποια στιγμή λόγω δουλειάς οι δρόμοι μας χώρισαν», ανέφερε αρχικά ο Φοίβος και στη συνέχεια περιέγραψε: «Χτυπάει το τηλέφωνό μου. Ήταν η μητέρα του και μου λέει “αγόρι μου, πήρα δείγμα από τα ούρα του φίλου σου από τη λεκάνη της τουαλέτας που είχε ξεχάσει να τραβήξει το καζανάκι και ανακάλυψα ότι έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, βοήθησέ με”. Είχε μπλέξει με έναν περίεργο τύπο, για να μην πω χειρότερη κουβέντα, διότι τον γνώριζα κι εγώ, και τον είχε βάλει μέσα στα ναρκωτικά».

Ο Φοίβος εξήγησε ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο φίλος του κατάφερε να βγει από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε μάλλον σπάνιο σε αντίστοιχες ιστορίες. Όπως αποκάλυψε, όσα έζησε ο άνθρωπος αυτός έγιναν η αφορμή για να γράψει το τραγούδι που αργότερα ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Όλο αυτό το γεγονός με ώθησε στο να γράψω ένα τραγούδι, ένα χασάπικο, το “Σαν Ήμουν Παιδί”, το οποίο τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον δίσκο που είχαμε κάνει τότε με τίτλο “Σάββατο”».

«Αυτό το χασάπικο, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, μιλάει για τα ναρκωτικά και τον εθισμό, για το πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί να παρασυρθεί για χιλιάδες λόγους», πρόσθεσε στο τέλος ο γνωστός μουσικοσυνθέτης.