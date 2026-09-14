Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά» – Το μεσημέρι η κηδεία
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 14/9, στη Νίκαια, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, η σορός του θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ήταν 54 ετών.
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Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου, από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στον χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι, καλούνται να περιγράψουν ενώπιον του ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί που θα βρεθούν σήμερα μετά το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τις απολογίες τους.
Το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αφορά την ιατρική αντιμετώπιση που είχε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κατά τον τύπο του κακουργήματος που ερευνάται, ο Γιώργος Μαζωνάκης αφέθηκε αβοήθητος και εκτέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο ζωής, ενώ βρισκόταν υπό την προστασία των κατηγορουμένων.
Οι απολογίες των δύο δίνονται, ενώ ήδη η πλευρά της οικογένειας του καλλιτέχνη έχει ζητήσει αυστηρότερο ποινικό προσδιορισμό της πράξης, καθώς θεωρεί ότι η συνολική συμπεριφορά του ζευγαριού συνιστά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων μέχρι ο τραγουδιστής να βρεθεί με «ασυστολία καρδιάς» από το ΕΚΑΒ, είναι κατά τους ειδικούς, τεράστιας σημασίας προκειμένου οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες του αδόκητου θανάτου και να αποτυπώσουν τις ποινικές ευθύνες. Σε αυτή την κατεύθυνση, φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα των ειδικών, ιστολογικών κ.α , εργαστηριακών εξετάσεων που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.
Κατά τη σημερινή απολογητική διαδικασία οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για κάθε στοιχείο, για δεδομένα που έχουν στην διάθεση τους οι αρχές, αλλά και για ισχυρισμούς τους, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να χρήζουν σαφών διευκρινίσεων.
Κορυφαίο θέμα είναι αν εξ αρχής ο τραγουδιστής έγινε θύμα μη νόμιμης, άδικης, συμπεριφοράς με την υποβολή του σε ιατρική πράξη χωρίς λεπτομερή έλεγχο, αίματος, βιοχημικό κ.ά., εφόσον ισχύει ότι δεν είχε καλή εικόνα. «...Διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος. Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση», υποστήριξε η κατηγορούμενη στους αστυνομικούς για την κατάσταση του τραγουδιστή το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου. Εκείνο το απόγευμα ο Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι και έκλεισε το ραντεβού της επόμενης μέρας.
Η γιατρός δήλωσε ειδικότητα γυναικολόγου και περίγραψε πως την επίμαχη μέρα, ξεκίνησε την ιατρική πράξη στα πρώτα λεπτά της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή.
Ο συγκατηγορούμενος της, παθολόγος δήλωσε πως ο τραγουδιστής ήταν δικός της πελάτης, ότι ο ίδιος δεν ήταν στο ιατρείο κατά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι ειδοποιήθηκε να μεταβεί στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε.
Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις μεταξύ καταθέσεων και κρίσιμων χρόνων.
Ο χρόνος που ξεκίνησε η ιατρική διαδικασία για τον Μαζωνάκη, ο χρόνος που υπέστη ανακοπή, ο χρόνος της εσπευσμένης άφιξης του κατηγορούμενου παθολόγου στον χώρο και οι ενέργειες που έγιναν μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, έχουν τεθεί στο στόχαστρο της ποινικής έρευνας, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Για όλα αυτά, το ζευγάρι θα κληθεί να παρέχει εξηγήσεις.
Η θέση των κατηγορουμένων για την εξέλιξη των γεγονότων μέχρι την διακομιδή, θα συγκριθεί με το υλικό, που έχει στην διάθεση του ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος εκτιμάται ότι θα υποβάλει ερωτήσεις για τη διαχείριση της όλης κατάστασης .
Εξηγήσεις εκτιμάται ότι θα τους ζητηθούν και για συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο και σε αντικείμενα, αφού αποχώρησε το ασθενοφόρο, χωρίς την παρουσία- συνοδεία κανενός εκ των δύο εντός του οχήματος.
Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως θα πρέπει να αποσαφηνίσουν το καθεστώς λειτουργίας του χώρου, τον τρόπο που προμηθεύτηκαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που κατασχέθηκαν, τις ειδικότητες τους και άλλα θέματα σχετικά με την λειτουργία του ιατρείου και τις υπηρεσίες που παρείχαν σε ενδιαφερόμενους.
Στη μία το μεσημέρι θα τελεσθεί σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου κι από τον ΙΝ Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη στη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές.
Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλιπόντος, αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, ενώ η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.
Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γ. Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ναό όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία κι ήταν η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο αδόκητα χαμένος τραγουδιστής. Πολύ πριν την άφιξη της σορού και την εκκίνηση της αγρύπνιας, το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά κι υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, προκειμένου να δώσει το στερνό κατευόδιο στο μουσικό ίνδαλμά του και κατά τη μακρά διάρκεια της αναμονής περίσσεψαν τα σχόλια θαυμαστών του Μαζωνάκη τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες της απώλειάς του.
Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φθάσει και αναμένεται να φθάσουν και σήμερα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Γ. Μαζωνάκη από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.
Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ΙΝ, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός, ενώ για να τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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