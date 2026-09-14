Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ηθοποιός είχε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον τραγουδιστή, καθώς εκτός από φίλοι υπήρξαν και κουμπάροι. Η ίδια θέλησε να δώσει το «παρών» στη λαϊκή αγρυπνία, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του καλλιτέχνη.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δημοσίευσε βίντεο από τον χώρο έξω από την εκκλησία. Στα πλάνα φαίνονται οι άνθρωποι που είχαν κατακλύσει το σημείο, ενώ στο βάθος ακούγεται το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Με Λένε Γιώργο».

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, περιγράφοντας τη στιγμή που πλησίασε το φέρετρο και ήρθε αντιμέτωπη με την πραγματικότητα της απώλειας. Όπως έγραψε: «Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Στη “μεγάλη αγρυπνία”. Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δε μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου».

Η σχέση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετρούσε πολλά χρόνια. Οι δυο τους είχαν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς φιλίας, ενώ το 2011 η σχέση αυτή απέκτησε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα, όταν ο τραγουδιστής έγινε κουμπάρος της, παντρεύοντάς την με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.