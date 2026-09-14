Μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση αφιερωμένη στον πατέρα του, Γιώργο Παπαδάκη, έκανε ο Φοίβος Παπαδάκης στον λογαριασμό του στα social media.

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του δημοσιογράφου και παρουσιαστή, ο γιος του θέλησε να τον θυμηθεί μέσα από μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με μία συμβουλή που είχε ακούσει πολλές φορές από εκείνον.

«Πιάσε τη ζωή από τα μαλλιά και μην σταματάς να παλεύεις», ήταν η φράση του Γιώργου Παπαδάκη που ο Φοίβος εξακολουθεί να κρατά ως πολύτιμη παρακαταθήκη.

Με τη λιτή αυτή ανάρτηση, ο Φοίβος Παπαδάκης έδειξε πως τα λόγια του πατέρα του παραμένουν ζωντανά και συνεχίζουν να αποτελούν για εκείνον έναν προσωπικό οδηγό στη ζωή.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.