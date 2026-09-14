Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εμπειρία έζησε η Σόφι Ρέιν, διάσημο μοντέλο του OnlyFans, όταν ένας εμμονικός θαυμαστής της ταξίδεψε περισσότερα από 1.000 μίλια, δηλαδή πάνω από 1.600 χιλιόμετρα, με την πεποίθηση ότι θα τη συναντούσε και θα την παντρευόταν.

Όπως σημειώνει η New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο στο ξενοδοχείο Mondrian South Beach, στο Μαϊάμι, όπου η 21χρονη βρισκόταν με αφορμή την πρώτη της εμφάνιση σε πασαρέλα στο Miami Swim Week.

Unhinged fan drove 1,000 miles in hopes of marrying virgin OnlyFans star Sophie Rain – then tried to grab her https://t.co/2bfLPJjyd3 pic.twitter.com/0hZF73gs7Y — New York Post (@nypost) September 12, 2026

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στενός φίλος και συνεργάτης της, ο άνδρας την πλησίασε στο λόμπι του ξενοδοχείου και της είπε ότι είχε ταξιδέψει από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι αποκλειστικά και μόνο για να τη βρει και να την παντρευτεί. «Αυτό προκάλεσε αμέσως μεγάλη ανησυχία σε όλους όσοι βρίσκονταν γύρω της», ανέφερε ο Κόνορ ΜακΚρόρι, ο οποίος είναι κοντινός φίλος της Σόφι Ρέιν.

Όπως εξήγησε, δεν επρόκειτο απλώς για έναν θαυμαστή που την αναγνώρισε και θέλησε να της ζητήσει μια φωτογραφία. «Είπε ότι είχε διασχίσει αρκετές Πολιτείες επειδή σκόπευε να την παντρευτεί», σημείωσε. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο σοβαρή όταν ο άνδρας, μετά την απόρριψή του, επιχείρησε να αρπάξει τη Σόφι Ρέιν. «Εκείνη τη στιγμή, η μοναδική μας προτεραιότητα ήταν να την απομακρύνουμε και να βεβαιωθούμε ότι ήταν ασφαλής», δήλωσε ο Κόνορ ΜακΚρόρι. «Όταν κάποιος λέει ότι ταξίδεψε τόσο μακριά για να παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν έχει γνωρίσει ποτέ και στη συνέχεια προσπαθεί να την αρπάξει, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις σαν έναν απλό ενθουσιασμό. Πρέπει να το πάρεις σοβαρά», πρόσθεσε.

Η ομάδα της Σόφι Ρέιν δεν κάλεσε την αστυνομία εκείνη τη στιγμή, ωστόσο ενημέρωσε τη διοίκηση του ξενοδοχείου για το περιστατικό, ώστε το προσωπικό να βρίσκεται σε επιφυλακή σε περίπτωση που ο άνδρας παρέμενε στον χώρο ή επέστρεφε.

Το συγκεκριμένο συμβάν, πάντως, δεν ήταν το μοναδικό που έχει προκαλέσει φόβο στη νεαρή δημιουργό περιεχομένου, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον υψηλά αμειβόμενες παρουσίες του OnlyFans. Η Σόφι Ρέιν έχει δηλώσει δημόσια ότι παραμένει παρθένα και ότι το περιεχόμενό της περιορίζεται σε αισθησιακές εμφανίσεις με εσώρουχα και μαγιό.

Ο δεύτερος stalker που τρομοκράτησε τη Σόφι Ρέιν

Την ίδια ώρα, η ομάδα της εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή εξαιτίας ακόμη μίας υπόθεσης stalking. Ο Κόνορ Λίτκα, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε εισβάλει στο σπίτι που νοίκιαζε η Σόφι Ρέιν την προηγούμενη χρονιά, εξαφανίστηκε πρόσφατα από κέντρο ψυχικής υγείας στην Ιντιάνα. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, πριν φύγει φέρεται να είπε σε εργαζόμενο ότι ήθελε να επιστρέψει στη Φλόριντα «για να είναι με τη Σόφι», την οποία αποκαλούσε σύντροφό του, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι δυο τους είχαν κάνει «όρκο αίματος».

Η εξαφάνισή του έχει οδηγήσει την ομάδα της Σόφι Ρέιν να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας γύρω της. «Έχουμε αναγκαστεί να προσλάβουμε αρκετούς αστυνομικούς εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι ταξιδεύουν μαζί της όπου κι αν πηγαίνει», ανέφερε ο Κόνορ ΜακΚρόρι. Όπως αποκάλυψε, το κόστος για την προστασία της έχει πλέον εκτοξευθεί, φτάνοντας σχεδόν τα 50.000 δολάρια τον μήνα εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων περιστατικών stalking.