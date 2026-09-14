Για την αρχή της σχέσης του με την Τζένιφερ Άνιστον μίλησε ο Τζιμ Κέρτις, περιγράφοντας έναν έρωτα που, όπως λέει, γεννήθηκε χωρίς πίεση και με απόλυτα φυσικό τρόπο.

Ο 50χρονος υπνοθεραπευτής αποκάλυψε σε συνέντευξή του στους Sunday Times, όπως σημειώνει η Page Six, ότι ο ίδιος και η διάσημη ηθοποιός ήταν αρχικά φίλοι για αρκετούς μήνες, πριν η σχέση τους εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο.

«Υπήρξε πρώτα μια φιλία που κράτησε πολλούς μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά σε σχέση με προηγούμενες σχέσεις του.

Jennifer Aniston’s boyfriend Jim Curtis opens up about surprisingly lowkey way their romance began https://t.co/4NwGZkGCsD pic.twitter.com/nSGP1H33zn — Page Six (@PageSix) September 14, 2026

Όπως είπε, η μεταξύ τους σύνδεση εξελίχθηκε «πιο φυσικά, πιο οργανικά και με λιγότερη ανάγκη». Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν είχε την τάση να αναζητά διαρκώς την επιβεβαίωση μέσα από τις σχέσεις του. «Παλαιότερα είχα αυτή την ανάγκη να νιώθω ότι ο άλλος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί μου. Αυτή τη φορά δεν έψαχνα πια τον έρωτα», σημείωσε.

Η πρώτη επαφή ανάμεσα στον Τζιμ Κέρτις και την Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται πως έγινε μέσω των social media, όταν η ηθοποιός άρχισε να κάνει likes σε αναρτήσεις του στο Instagram. Στη συνέχεια, ένας κοινός τους φίλος τούς έφερε πιο κοντά και η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά.

Ο Τζιμ Κέρτις αποκάλυψε ακόμη ότι στα 47α γενέθλιά του είχε την αίσθηση πως μέχρι να κλείσει τα 50 θα είχε γνωρίσει έναν άνθρωπο εντελώς διαφορετικό από όσους είχαν υπάρξει μέχρι τότε στη ζωή του. Τελικά, η πρόβλεψή του φαίνεται πως επιβεβαιώθηκε, καθώς η σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον έγινε δημόσια λίγο αργότερα.

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε τη σχέση τους μέσα από το Instagram, με αφορμή τα 50ά γενέθλια του συντρόφου της, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία τον αγκάλιαζε από πίσω. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Πολύτιμε», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το ζευγάρι είχε ήδη αρχίσει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης μήνες νωρίτερα, όταν είχε εντοπιστεί σε κοινές διακοπές στην Ισπανία.

Έκτοτε, οι δυο τους δεν κρύβουν τη σχέση τους και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις, ενώ μοιράζονται και στιγμές τους μέσω των social media. Πρόσφατα, μάλιστα, η Τζένιφερ Άνιστον πήρε συνέντευξη από τον σύντροφό της με αφορμή το νέο του βιβλίο «The Book of Possibility», ενώ ο ίδιος έχει μιλήσει και για τον τρόπο με τον οποίο το ζευγάρι διαχειρίζεται τις μεταξύ του διαφωνίες.

Σύμφωνα με τον Τζιμ Κέρτις, οι δυο τους χρησιμοποιούν ακόμη και τεχνικές διαλογισμού προκειμένου να αποφορτίζουν την ένταση και να επικοινωνούν καλύτερα όταν προκύπτει κάποια σύγκρουση.

Η Τζένιφερ Άνιστον είχε στο παρελθόν παντρευτεί τον Μπραντ Πιτ, από το 2000 έως το 2005, ενώ αργότερα παντρεύτηκε τον Τζάστιν Θερού, με τον οποίο χώρισε το 2018.