Ένα ελληνικό λαϊκό τραγούδι, μια τηλεοπτική διαφήμιση αυτοκινήτου στην Ιταλία και μια χαρακτηριστική φωνή που κατάφερε να γίνει αναγνωρίσιμη ακόμη και σε ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν ούτε μία λέξη από τους στίχους.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στην Ελλάδα. Το 2001, όμως, η φωνή του πέρασε τα σύνορα με έναν τρόπο που για τα δεδομένα της εποχής μόνο συνηθισμένος δεν ήταν.

Το «Μου λείπεις» επιλέχθηκε για να ντύσει μουσικά τηλεοπτική διαφήμιση της Opel στην Ιταλία. Έτσι, το τραγούδι άρχισε να ακούγεται ξαφνικά στα ιταλικά σπίτια, μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες, συστήνοντας τον Έλληνα τραγουδιστή σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό.

Οι περισσότεροι Ιταλοί τηλεθεατές μπορεί να μην γνώριζαν το νόημα των ελληνικών στίχων, ωστόσο η μελωδία και η ιδιαίτερη ερμηνεία του Μαζωνάκη ήταν αρκετές για να τραβήξουν την προσοχή τους. Το «Μου λείπεις» είχε καταφέρει να λειτουργήσει πέρα από τη γλώσσα.

Από το «Μου λείπεις» στο «Missing You»

Το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε δεν έμεινε μόνο στη διαφημιστική καμπάνια. Τον Ιούλιο του 2001 το τραγούδι κυκλοφόρησε στην Ιταλία με τον αγγλικό τίτλο «Missing You», δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στη γειτονική χώρα.

Την ίδια περίοδο, η Universal Music Italia παρουσίαζε τον Έλληνα καλλιτέχνη ως ένα από τα σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό του ύφος και στον τρόπο με τον οποίο συνδύαζε το λαϊκό στοιχείο με ανατολίτικες μουσικές επιρροές.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Δεκεμβρίου 2001, ακολούθησε ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Η Universal Music Italia κυκλοφόρησε στην ιταλική αγορά το άλμπουμ «Missing You», στο οποίο συγκεντρώθηκαν γνωστά τραγούδια και επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή στην πορεία του. Ένας Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής είχε καταφέρει να ακουστεί σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά, όχι τραγουδώντας σε άλλη γλώσσα, αλλά παραμένοντας πιστός στον ήχο και στην ταυτότητά του.