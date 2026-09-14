Με έναν βαθιά συγκινητικό και συμβολικό τρόπο θέλησε να πει το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη ο παπά Στρατής, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στο πλευρό του ήδη από τα πρώτα βήματα της καλλιτεχνικής του πορείας.

Πριν ακολουθήσει τον δρόμο της Εκκλησίας, φορέσει το ράσο και χειροτονηθεί ιερέας, ο παπά Στρατής είχε συνεργαστεί με τον γνωστό τραγουδιστή ως βιολιστής, συμμετέχοντας σε εμφανίσεις του κατά τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του διαδρομής.

Για να τον αποχαιρετήσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, πήρε ξανά στα χέρια του το βιολί και έπαιξε το τραγούδι «Μου λείπεις». Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά κίνηση, που έφερε ξανά στη μνήμη τόσο την παλιά συνεργασία τους όσο και τη φιλική σχέση που διατηρούσαν όλα αυτά τα χρόνια.

Σημειώνεται ότι η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.