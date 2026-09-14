Στη μία το μεσημέρι αναμένεται να τελεστεί σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές.

Το «παιδί της νύχτας» ο αγαπημένος καλλιτέχνης επέστρεψε για τελευταία φορά στην παλιά του γειτονιά, στη Νίκαια, όπου μεγάλωσε. Σε αυτούς τους δρόμους και σε αυτές τις αλάνες όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια, δίπλα στους ανθρώπους που τον γνώριζαν από τότε που ήταν μικρός.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή

Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλιπόντος, αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, ενώ η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Συντετριμμένοι οι θαυμαστές του έσπευσαν στη Νίκαια από όλη την Ελλάδα για να τον αποχαιρετήσουν

Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γιώργος Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον ναό όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και ήταν η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο αδόκητα χαμένος τραγουδιστής.

Πολύ πριν την άφιξη της σορού και την εκκίνηση της αγρύπνιας, το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, προκειμένου να δώσει το στερνό κατευόδιο στο μουσικό ίνδαλμά του και κατά τη μακρά διάρκεια της αναμονής περίσσεψαν τα σχόλια θαυμαστών του Μαζωνάκη τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες της απώλειάς του.

Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φτάσει και αναμένεται να φτάσουν και σήμερα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.

Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ι.Ν., ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός, ενώ για τα τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του όταν είδε το φέρετρο

Η στιγμή που το φέρετρο έφτασε στην είσοδο της εκκλησίας ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανώς συντετριμμένη, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον πόνο της. Κρατώντας το πρόσωπό της με τα χέρια της, ξέσπασε φωνάζοντας «το παιδί μου».

Δείτε φωτογραφίες από το πλήθος κόσμου που έσπευσε στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη