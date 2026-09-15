Η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται πως έχει βρει τη νέα αγαπημένη της στιλιστική τάση και το μπλε κοστούμι αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας της.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε στο Λίβερπουλ μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, φορώντας ξανά ένα κοστούμι σε χαρακτηριστική cornflower blue απόχρωση του βρετανικού brand Edeline Lee.

Το συγκεκριμένο σύνολο, ωστόσο, δεν ήταν καινούργιο. Η Κέιτ το είχε φορέσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά, κατά την επίσκεψή της στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας. Πρόκειται για ένα ψηλόμεσο παντελόνι με ελαφρώς καμπάνα γραμμή και ένα εφαρμοστό σακάκι, δημιουργώντας μια κομψή και σύγχρονη σιλουέτα.

Αυτή τη φορά το συνδύασε με ένα chunky κολιέ, ολοκληρώνοντας ένα look που απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η επανάληψη ενός outfit μπορεί να γίνει μέρος μιας προσεκτικά διαμορφωμένης royal γκαρνταρόμπας.

Το μπλε που θυμίζει την Νταϊάνα

Ωστόσο, αυτό που έκανε την εμφάνιση να ξεχωρίσει δεν ήταν μόνο η επιλογή του κοστουμιού. Η συγκεκριμένη απόχρωση του μπλε έχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Όπως επισημαίνει η βρετανική Vogue, η Νταϊάνα είχε επιλέξει μια παρόμοια απόχρωση του μπλε το 1995, όταν συνόδευσε τον Γουίλιαμ στην πρώτη του ημέρα στο Eton College. Η εμφάνιση της Κέιτ, λοιπόν, ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη σημαντική στιγμή για τον δικό της γιο, καθώς ο πρίγκιπας Τζορτζ ξεκίνησε επίσης τη φοίτησή του στο Eton.

Το νέο signature look της πριγκίπισσας Κέιτ

Η επιλογή του μπλε δεν φαίνεται να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Μέσα στο 2026, η Κέιτ έχει εμφανιστεί αρκετές φορές με κοστούμια σε διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε, μεταξύ άλλων στο Wimbledon, ενώ έχει επαναφέρει και άλλα αγαπημένα κομμάτια της. Η βρετανική Vogue χαρακτηρίζει αυτή την επιλογή ένα νέο είδος «signature look» για την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κέιτ φαίνεται να δημιουργεί μια προσωπική στιλιστική ταυτότητα που παραμένει σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί διακριτικούς δεσμούς με την ιστορία της βασιλικής οικογένειας -και ειδικά με το στιλ της Νταϊάνα.