Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή την ώρα που αποχωρούσε από το stage, μετά την εμφάνισή της.

Η βροχή που είχε προηγηθεί είχε κάνει την επιφάνεια της σκηνής ιδιαίτερα ολισθηρή, με αποτέλεσμα η αγαπημένη τραγουδίστρια να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί στο έδαφος, προκαλώντας στιγμές αγωνίας στους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν τη συναυλία.

Λίγα λεπτά μετά την πτώση, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της και ανέβασε βίντεο στα social media, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη.

«Ήθελα να σας πω ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε. Έφαγα μία επική τούμπα αλλά δεν έχω σπάσει τίποτα!», είπε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στην ανησυχία που προκάλεσε η πτώση της.

Η τραγουδίστρια, παρά το ιδιαίτερα άτσαλο πέσιμο, δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά και έσπευσε η ίδια να ενημερώσει το κοινό ότι είναι καλά στην υγεία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από έντονη συγκίνηση, αλλά και αρκετές απρόοπτες στιγμές, στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.