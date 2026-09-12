Σχεδόν έναν μήνα μετά την περιπέτεια με την υγεία της και τους αφόρητους πόνους που την οδήγησαν στο νοσοκομείο, η Καίτη Φίνου πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια νυχτερινή έξοδο και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός βρέθηκε στα στούντιο της Φίνος Φιλμ στους Αγίους Αναργύρους, προκειμένου να παραλάβει ένα βραβείο εκ μέρους της συναδέλφου της και προέδρου του Ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού», Άννας Φόνσου.

Η ίδια θέλησε να καταγράψει την επιστροφή της στην καθημερινότητα μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι επρόκειτο για μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή για την ίδια.

«Είναι η πρώτη μου έξοδος μετά από πολλά χρόνια. Το πρώτο μου μακιγιάζ μετά από πολλά χρόνια και οι πρώτες λέξεις που θα πω, για ένα βραβείο που θα πάρω, μετά από πολλά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καίτη Φίνου.

Η ηθοποιός εξήγησε πως δεν ήθελε να απουσιάσει από την εκδήλωση, καθώς είχε αναλάβει να εκπροσωπήσει την Άννα Φόνσου.

«Έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε στη θέση της κυρίας Φόνσου, ήταν σημαντικό, θα το μάθετε αύριο. Δεν ήξερα ότι θα είχε και περπάτημα και σκαλοπάτια. Εγώ έπρεπε να ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, αλλά χαλάλι», είπε, αποκαλύπτοντας ότι η συγκεκριμένη έξοδος δεν ήταν εύκολη για εκείνη.

«Υπομονή μέχρι να έρθει η ώρα να ξεκινήσει το πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η Καίτη Φίνου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, εξηγώντας τον λόγο της παρουσίας της.

«Εδώ είμαστε στους Αγίους Αναργύρους, στα στούντιο της Φίνος Φιλμ και θα σας δείξω τον χώρο. Γίνεται μια εκδήλωση και πρέπει να βραβεύσουμε την κυρία Φόνσου, θα το πάρω εγώ το βραβείο της. Υπομονή και χαμόγελο, να ’μαστε καλά», ανέφερε.

Η περιπέτεια υγείας που προηγήθηκε

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Καίτης Φίνου έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της.

Το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, η ηθοποιός πήρε εξιτήριο από το Ασκληπιείο Βούλας, όπου είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο, καθώς αντιμετώπιζε αφόρητους πόνους.

Μετά την κατάλληλη αγωγή που της χορήγησαν οι γιατροί, η κατάστασή της παρουσίασε βελτίωση και η ίδια επέστρεψε στο σπίτι της.

Η νέα της εμφάνιση, πάντως, δείχνει ότι η Καίτη Φίνου προσπαθεί να επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά της, έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου και τους διαδικτυακούς της φίλους.