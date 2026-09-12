Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, όταν η Καίτη Γαρμπή έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη σκηνή, λίγο μετά την εμφάνισή της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο ένα ντουέτο από παλαιότερη συνεργασία τους, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ωστόσο, την ώρα που ολοκλήρωνε την εμφάνισή της και ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από το stage, γλίστρησε και βρέθηκε στο έδαφος.

Η βροχή που είχε προηγηθεί στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει ολισθηρό το δάπεδο της σκηνής, με αποτέλεσμα η Καίτη Γαρμπή να χάσει την ισορροπία της.

Ο Αντώνης Ρέμος έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ευτυχώς, η τραγουδίστρια δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να αποχωρήσει από τη σκηνή χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο άλλο πρόβλημα.

Ο Αντώνης Ρέμος, αφού βεβαιώθηκε ότι η Καίτη Γαρμπή ήταν καλά, προσπάθησε μάλιστα να αποφορτίσει την ατμόσφαιρα και να καθησυχάσει το κοινό, λέγοντας χαμογελώντας: «Μας έφαγαν…».

Το περιστατικό προκάλεσε για λίγα δευτερόλεπτα ανησυχία στους χιλιάδες θεατές που είχαν συγκεντρωθεί στη Νέα Παραλία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία πραγματοποιείται για τη συμπλήρωση 30 χρόνων της καλλιτεχνικής του πορείας.