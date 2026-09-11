Στην Αθήνα επιστρέφει τις επόμενες ώρες η Ιωάννα Τούνη, ολοκληρώνοντας για την ώρα την παραμονή της στο Παρίσι, όπου έκανε ένα ακόμη σημαντικό επιχειρηματικό βήμα, ανοίγοντας το δικό της μαγαζί με κρουασάν.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη γαλλική πρωτεύουσα για το νέο της εγχείρημα και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της ακολούθους ότι ετοιμάζεται να πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα.

Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν θα ταξιδέψει με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η βάση της, αλλά την Αθήνα. Ο λόγος είναι ο γιος της, Πάρης, ο οποίος βρίσκεται στην πρωτεύουσα εδώ και περίπου δέκα ημέρες, έχοντας περάσει χρόνο με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η Ιωάννα Τούνη, μάλιστα, αποκάλυψε μέσα από story που δημοσίευσε στο Instagram ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στην Αθήνα για να πάρει τον μικρό Πάρη και να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι τους.

«Καλημέρα, σήμερα πηγαίνω επιτέλους στην Αθήνα να πάρω τον Παρούλη μου!

Μέχρι να ξανά έρθω, μη νομίζεις. Οπότε πάμε να μαζέψουμε παρέα όλα τα συμπράγκαλά μου για φύγω για το μαγαζί και καπάκι στο αεροδρόμιο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή της στην Ελλάδα έρχεται λίγες ημέρες μετά την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην επαγγελματική της πορεία. Η Ιωάννα Τούνη άνοιξε στο Παρίσι το δικό της Croissant Bar, ένα κατάστημα στο οποίο οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν το κρουασάν τους όπως ακριβώς το επιθυμούν, επιλέγοντας τη γέμιση, τα toppings και τις γαρνιτούρες.

Η ίδια είχε μιλήσει με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για το νέο της εγχείρημα, χαρακτηρίζοντάς το ένα όνειρο που από ιδέα έγινε πραγματικότητα.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή…

Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!», είχε γράψει.

Στη συνέχεια είχε παρουσιάσει τη φιλοσοφία του νέου καταστήματος, εξηγώντας πως πρόκειται για έναν χώρο όπου ο κάθε πελάτης μπορεί να φτιάξει το δικό του κρουασάν, με διαφορετικές επιλογές σε γέμιση και toppings.

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στην pastry chef του καταστήματος, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για τη μικρή της ξαδέλφη.

Για την Ιωάννα Τούνη, πάντως, το Croissant Bar στο Παρίσι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως είχε γράψει στην ανακοίνωσή της, συμβολίζει ένα προσωπικό όνειρο και την προσπάθειά της να προχωρά μπροστά παρά τις αμφιβολίες και τις δυσκολίες.