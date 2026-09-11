Οι πρώτες επίσημες εμφανίσεις του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επιστροφή του με την οικογένειά του επιβεβαιώθηκαν, με δύο φιλανθρωπικές εκδηλώσεις να βρίσκονται στο πρόγραμμά του για τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό Hello!, ο δούκας του Σάσσεξ θα παρευρεθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στην πρώτη τελετή απονομής των Invictus Spirit Awards. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου, θα δώσει το «παρών» στα ετήσια Βραβεία WellChild.

Τα νεοσύστατα Invictus Spirit Awards θα αναδείξουν ανθρώπους, οργανισμούς και κοινότητες που εκφράζουν την ανθεκτικότητα, την προσφορά και το αδάμαστο πνεύμα του διεθνούς κινήματος Invictus. Ο Χάρι θα συμμετάσχει επίσης στην παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του ιδρύματος, με την ονομασία INSPIRE.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τον ίδιο και η παρουσία του στα Βραβεία WellChild, καθώς εδώ και 18 χρόνια διατελεί προστάτης της φιλανθρωπικής οργάνωσης που στηρίζει παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

«Είναι πάντα προνόμιο να συμμετέχω στα Βραβεία WellChild και να γνωρίζω από κοντά τα εξαιρετικά παιδιά, τους νέους, τις οικογένειες και τους φροντιστές, των οποίων το θάρρος και η αφοσίωση μας εμπνέουν όλους», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 χρόνων του προγράμματος WellChild Nurse, το οποίο έχει στηρίξει χιλιάδες παιδιά και οικογένειες, βοηθώντας τα να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι.

Ο Χάρι χαρακτήρισε τα βραβεία ευκαιρία αναγνώρισης αυτού του έργου, αλλά κυρίως τιμής προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρό του.

«Οι ιστορίες τους είναι μια δυνατή υπενθύμιση του τι μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τη συμπόνια, τη σύνδεση και την αλληλεγγύη της κοινότητας», υπογράμμισε.