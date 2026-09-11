Η Πάμελα Άντερσον ήταν ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν στο ετήσιο δείπνο του Kering Foundation «Caring for Women», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

Η ηθοποιός επέλεξε για τη βραδινή της εμφάνιση ένα εφαρμοστό φόρεμα με ζιβάγκο, το οποίο ανέδειξε τη σιλουέτα της. Η λεπτομέρεια που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν το ιδιαίτερα ψηλό σκίσιμο στο πλάι, που άφηνε ακάλυπτο το ένα της πόδι και έδινε μια πιο τολμηρή πινελιά στο σύνολό της.

Η Πάμελα Άντερσον, στα 59 της χρόνια, απέδειξε για ακόμα μία φορά πως διατηρεί το προσωπικό της στιλ, συνδυάζοντας τη διαχρονική κομψότητα με πιο σύγχρονες και τολμηρές επιλογές.

Στο ίδιο λαμπερό event βρέθηκαν πολλές ακόμα προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας. Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με μια δημιουργία με κοψίματα που ανέδειξε τη θηλυκότητά της, ενώ η Σάλμα Χάγιεκ εντυπωσίασε με ένα φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και είχε εντυπωσιακό ντεκολτέ με βολάν.

Ντακότα Τζόνσον

Σάλμα Χάγιεκ

Το γκαλά του Kering Foundation, όπως αναφέρει η Daily Mail, έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα σημαντικότερα φιλανθρωπικά γεγονότα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.