Η παρουσία της Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα, με αφορμή την ετήσια συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO, δεν περιορίστηκε μόνο στις επίσημες εκδηλώσεις. Η ίδια θέλησε να γνωρίσει από κοντά ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης, επισκεπτόμενη τον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Ολυμπίου Διός. Στο πλευρό της βρέθηκε η μητέρα της, Μπάρια Αλαμουντίν, η οποία ταξίδεψε μαζί της στην Ελλάδα και μοιράστηκε αυτή τη στιγμή περιήγησης στην Αθήνα.

Η άφιξή τους στον χώρο προσέλκυσε το ενδιαφέρον των φωτογράφων, με τις δύο γυναίκες να καταγράφονται σε μια πιο χαλαρή στιγμή μακριά από το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης.

Η Αμάλ Κλούνεϊ επέλεξε μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση, φορώντας ένα λευκό σύνολο με σύγχρονη γραμμή, το οποίο ανέδειξε το διαχρονικό της στιλ. Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά αξεσουάρ, σκούρα γυαλιά ηλίου και μια μικρή τσάντα σε ουδέτερη απόχρωση, ενώ τα μαλλιά της είχαν φυσικό, χαλαρό χτένισμα.

Η Μπάρια Αλαμουντίν κινήθηκε σε διαφορετική αισθητική, επιλέγοντας ένα ασπρόμαυρο outfit με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και έντονα αξεσουάρ που έδωσαν χρώμα στην εμφάνισή της.

Η επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα ολοκληρώθηκε με το επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της συνάντησης της UNESCO, με κεντρική ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.