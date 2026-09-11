Στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ παρενέβη τηλεφωνικά το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Μουρατίδης, με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε στους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο για τη γνωριμία και τη συνεργασία του με τον τραγουδιστή στα πρώτα βήματα της πορείας του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενημέρωσης γύρω από τα ζητήματα των εξαρτήσεων. Όπως τόνισε, είναι σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης να αναδεικνύουν τέτοια θέματα, τα οποία επηρεάζουν σημαντικό μέρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και πρόληψη.

«Πριν λέγατε ότι η υπόθεση αυτή έχει πολλά “πλοκάμια” και συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάτε το κοινωνικό “πλοκάμι” παιδιά. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει παράδειγμα για τη νέα γενιά, για τα νέα παιδιά που υποφέρουν», ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο ραδιοφωνικός παραγωγός και αποκάλυψε: «Δέχομαι συνέχεια τηλεφωνήματα από οικογένειες. Χθες το βράδυ πάλι με πήρε ένας πατέρας και μου είπε “τι ωραία που τα λες, γιατί κι εγώ υποφέρω με τον γιο μου”. Πρέπει να τα λέτε τα πράγματα αυτά και να δίνετε παράδειγμα στους νέους».

«Θέματα εξαρτήσεων, θέματα που παρασύρουν τα παιδιά, μπλέκουν και μετά δεν ξεμπλέκουν με τίποτα. Αν δεν λέμε την αλήθεια και δεν ξεσκεπάζουμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα», υπογράμμισε κλείνοντας την τηλεφωνική του επικοινωνία ο Νίκος Μουρατίδης.