Για την πορεία της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του καλλιτέχνη, Χαράλαμπος Λυκούδης, τονίζοντας πως θέλουν να αναδειχτεί η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους αναλογούν.

«Είμαι ικανοποιημένος από τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η Ελληνική Αστυνομία και η εισαγγελία. Έχω υπόψιν μου μια σειρά ανακριτικών πράξεων που θα προσκομίσω στην αίτησή μου στην κυρία ανακρίτρια αργά σήμερα το μεσημέρι, προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης», τόνισε ο δικηγόρος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως σημειώνει ο κ. Λυκούδης, μεταξύ άλλων θα ζητήσει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών για να φανούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν εκείνη την ημέρα, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση που έδωσαν στους διασώστες.

«Πρέπει να δούμε αν έκαναν καλά τη δουλειά τους και αν ενημέρωσαν όπως έπρεπε, για να αντιμετωπιστεί το γεγονός».

Όπως τόνισε ο συνήγορος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, «πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έγινε εκείνες τις κρίσιμες ώρες».

«Δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα “ιατρείο” που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το δεύτερο είναι ότι, για να γίνει αυτό, κάποια θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος ή η αστυνομία που είπε ο κ. Πατούλης ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει, ως κοινωνία, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».

Όπως τόνισε, «δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών. Είναι ότι χιλιάδες συμπολίτες μας πηγαίνουν σε ένα ιατρείο που έχει μια ταμπέλα απέξω που λέει ότι λειτουργεί νομίμως, είναι νόμιμο ιατρείο, με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, και εκεί κάνουν διάφορες “θεραπείες”, οι οποίες δεν έπρεπε να γίνονται σε τέτοια ιατρεία. Αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και όποιος έχει ευθύνες, να του αποδοθούν».

Ερωτηθείς εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συντάξει διαθήκη, ο δικηγόρος απάντησε: «Δεν είναι υπόψιν μου κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Γνωρίζοντας τον Γιώργο και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον».