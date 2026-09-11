Τη σχέση του με την Ειρήνη Παπά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την επαγγελματική του διαδρομή, θυμήθηκε ο Νίκος Βερλέκης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό «Hello!» για τα επτά χρόνια που βρέθηκαν μαζί, αποκαλύπτοντας πως εκείνη την περίοδο απομακρύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό δράση, καθώς εργάστηκε μόλις λίγες φορές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αείμνηστη Ειρήνη Παπά, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022 σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο.

«Για κάποια χρόνια, είχα σχεδόν εγκαταλείψει τη δουλειά. Μέσα στην επταετία της σχέσης μας εργάστηκα τρείς ή τέσσερις φορές. Είχα σταματήσει να δουλεύω γιατί ακολουθούσα τον άνθρωπο με τον οποίο ήμουν και ο οποίος είχε πολύ μεγαλύτερες και καλύτερες, αν θέλετε, δουλειές από τις δικές μου εκείνη την εποχή», παραδέχτηκε.

Στη συνέχεια o Νίκος Βερλέκης συμπλήρωσε: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήταν δύσκολο. Γνώρισα έναν άνθρωπο, μου άρεσε και αρχίσαμε να συναντιόμαστε. Κάποια στιγμή, αποφασίσαμε να είμαστε μαζί. Δεν με ενδιέφερε ούτε να κοιτάξω την ταυτότητά της για να δω πόσων χρόνων ήταν, ούτε να ασχοληθώ με το τι δουλειές είχε κάνει και το αν ήταν ανώτερη ή κατώτερη από εμένα. Τίποτα από όλα αυτά. Όταν σου αρέσει ένας άνθρωπος, δεν τον ψάχνεις. Τον ψάχνεις αργότερα στη διαδρομή».

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι με εξουσίασε. Ποτέ. Αισθάνθηκα ότι είχε πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Μόνο αυτό. Όλα τα άλλα δεν είχαν καμία σημασία. Επίσης, δεν είμαι, ούτε υπήρξα ποτέ, ένας εύκολος άνθρωπος για να με εξουσιάσει κάποιος», ανέφερε επίσης.